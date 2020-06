vor 1h

Viele Nachbeben in Elm

«Es kann jederzeit ein grösseres Erdbeben passieren»

Ende Mai gabs in Elm ein Erdbeben. Die Nachbeben sind bis jetzt messbar. Wann in der Schweiz ein stärkeres Beben auftritt, ist nur eine Frage der Zeit.

von Nathan Keusch

1 / 8 Die Schweiz ist ein «Erdbebenland» schreibt der Schweizer Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) auf seiner Website. Schweizerischer Erdbebendienst In Elm im Kanton Glarus ist es seit dem 26. Mai zu einer Reihe von Erdbeben gekommen. (Archivaufnahmen) KEYSTONE Das stärkste hatte eine Magnitude von 3,1 auf der Richterskala und war in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar. Schweizerischer Erdbebendienst

Darum gehts Seit dem 26. Mai ist es in Elm zu einer Reihe von Erdbeben gekommen.

Bereits 1987 kam es im Gebiet zu einer ähnlichen Erdbebensequenz.

Erdbeben sind überall in der Schweiz zu jeder Zeit möglich. Meistens sind sie aber nur schwach.

Die Geschichte zeigt: immer wieder bringen die Beben auch Zerstörung in die Schweiz.

Am 26. Mai hat in Elm GL die Erde gebebt. Bei einer nachgewiesenen Stärke (Magnitude) von 3,1 sei das Beben zwar gut 20 Kilometer rund um das Epizentrum spürbar, meldet der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED). Zu Schäden ist es allerdings nicht gekommen.

Nachbeben noch Wochen später

Seit dem ersten Beben Ende Mai ist es in der Region zu zahlreichen Nachbeben gekommen. Allein bis zum 28. Mai konnte der SED 22 weitere Beben lokalisieren. «Die beiden stärksten Beben hatten Magnituden von 2.9 und 2.8 und wurden nahe beim Epizentrum schwach verspürt», schreibt der SED auf seiner Website. «Die Erbebensequenz ist auch bis heute noch im Gang», sagt der Seismologe Florian Haslinger vom Erdbebendienst. Gegenüber 20 Minuten bestätigt er, dass am Sonntag noch ein schwaches Beben mit der Magnitude 0,4 im Glarnerland gemessen wurde. «Auch wenn Vorhersagen über den weiteren Verlauf nicht wirklich möglich sind, sieht es aber so aus, als könnte die Serie langsam vorbei sein.»

Erdbeben seien in der Schweiz keine Seltenheit, sagt der Seismologe. Die Kollision der Arfikanischen und der Eurasischen Kontinentalplatten habe nicht nur zur Bildung der Alpen geführt, sondern schaffe noch immer tektonische Spannungen im Innern der Erde. «Wir haben hier ein sehr regionales Bild der Plattentektonik», sagt Haslinger. Über lange Strecken linear sichtbare Verwerfungen, also Bruchstellen im Gestein, wie der San Andreas-Graben in Kalifornien gebe es in der Schweiz keine. Haslinger: «Die tektonischen Spannungen unter den Alpen führen zu relativ kleinräumig ausgeprägten Störungszonen. Wenn dann lokal die angestaute Spannung gross genug wird, kommt es zu Erdbeben, wie auch nun in Elm.»

Die Erdbeben von Elm erinnert die Forscher des SED an eine ähnliche Sequenz aus dem Jahr 1987. Damals wurden am selben Ort 34 Beben registriert, die sehr ähnliche Muster wie die jetzige Sequenz zeigten. «Das deutet darauf hin, dass aktuell das selbe Verwerfungssystem wie 1987 reaktiviert wurde.»

Stärkere Erdbeben möglich

«Allgemein kann daran erinnert werden, dass grössere Erdbeben mit einer Magnitude von 6 oder mehr zwar selten sind, in der Schweiz aber überall und jederzeit auftreten können.» schreibt der SED auf seiner Website. Ein so starkes Erbeben löste etwa 1601 einen Tsunami auf dem Vierwaldstättersee aus. Stadtchronist Renward Cysat beschrieb die Welle damals als «zwei Hellebarden hoch». Und weiter: «1000 Schritt oder drei Büchsenschüsse weit» soll das Wasser ins Landesinnere geflossen sein.

Etwa alle acht bis 15 Jahre sei mit einem Beben mit einer Magnitude von etwa 5 zu rechnen. «Das letzte Erdbeben, das in der Schweiz grössere Schäden verursacht hat, ereignete sich 1991 bei Vaz im Kanton Graubünden mit einer Magnitude von 5», heisst es auf der Website weiter. Seither sind fast 30 Jahre verstrichen.