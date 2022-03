Afghanischer Pass gestohlen  – «Es kann nicht sein, dass ich keine Hilfe bekomme» 

1 / 4 Die afghanische Botschaft in Genf sowie alle anderen afghanischen Botschaften stellen seit der Machtübernahme der Taliban keine neuen Pässe aus. Privat Diese Tasche wurde der 22-Jährigen samt ihrem afghanischen Pass im Zug gestohlen. Privat Das Migrationsamt St. Gallen bestätigt, dass man zurzeit nur Pässe in Afghanistan selbst erhält. 20min/ma

Darum gehts Am 7. März wurde einer 22-jährigen Studentin während einer Zugfahrt in Basel ihre Tasche samt Reisepass gestohlen.

Die afghanische Botschaft stellt aber seit der Machtübernahme der Taliban keine neuen Pässe aus.

Auch dem Migrationsamt St. Gallen sind die Hände gebunden.

Aktuell könne man nur abwarten und hoffen, dass sich die Situation bald ändert.

Eine 22-jährige Studentin aus dem Kanton St. Gallen steckt momentan in einer bürokratischen Sackgasse. Grund dafür ist der Diebstahl ihres afghanischen Passes. Dieser wurde ihr samt Handtasche im Zug von Olten SO nach Freiburg FR gestohlen. «Ich habe nur kurz weggeschaut und dann war meine Tasche weg», sagt sie. Es sei ärgerlich, aber die Tasche und einen grossen Teil des Inhalts könne man ersetzen. Beim Pass ist dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall.

Sie hat bei der SBB direkt eine Verlustmeldung gemacht und eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die 22-Jährige, die als Fünfjährige in die Schweiz kam, wandte sich dann an die afghanische Botschaft in Genf.

Botschaft stellt keine Pässe mehr aus

Nach mehreren Mails und Telefonanrufen habe sie dann endlich eine Antwort bekommen. Wirklich etwas gebracht habe dies aber nicht: «In einer Mail haben sie mir erklärt, dass sie keine neuen Pässe mehr ausstellen, seit die Taliban die Macht übernommen haben», sagt sie.

Als Nächstes habe sie sich an das Migrationsamt St. Gallen gewendet. «Ich wurde weiterverbunden und weiterverbunden, bis endlich jemand mit mir sprach», so die 22-Jährige. Die Person am Telefon habe ihr gesagt, dass sie nichts machen können. «Mir wurde immer wieder gesagt, dass ich mir von der afghanischen Botschaft einen neuen Pass ausstellen lassen soll», sagt sie. Als sie erklärt habe, dass dies nicht möglich sei, habe man ihr auch nicht weiterhelfen können.

Pass wird zurzeit nur in Afghanistan ausgestellt

Marc Fahrni, stellvertretender Amtsleiter des Migrationsamtes St. Gallen, bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass die afghanische Botschaft auf der ganzen Welt momentan keine Pässe ausstellt. «Ein Pass wird einem momentan nur im Heimatland, also in Afghanistan, ausgestellt», sagt Fahrni. Das Migrationsamt stelle keine Pässe aus, sondern sei nur für Ausländerausweise zuständig. «Mit einer Verlustanzeige der Polizei ist es aber möglich, ein Duplikat des Ausländerausweises auszustellen», so Fahrni. Damit könne man sich innerhalb der Schweiz problemlos ausweisen.

Ohne Pass bleibt das Reisen aber ein Problem. Die einzige Möglichkeit, die es in einem solchen Fall gäbe, ist die Feststellung der sogenannten Schriftenlosigkeit. Dies sei aber ein langer Prozess und wird vom Bund nur gewährt, wenn es nicht zumutbar ist, bei der Botschaft vorzusprechen. «Aktuell kann man nur abwarten und hoffen, dass in der afghanischen Botschaft in Genf oder in einem anderen europäischen Land bald wieder afghanische Pässe ausgestellt werden», so Fahrni.

«Ich weiss nicht, was ich machen soll»

Zurzeit absolviere die 22-Jährige ein Pädagogikstudium und sei auf ihren Pass angewiesen. «Nächstes Jahr muss ich ein Auslandspraktikum machen, was ohne Pass nicht möglich ist», sagt sie. Sie sei ratlos und wisse nicht, was sie machen soll. «Es kann nicht sein, dass ich keine Hilfe bekomme und der Dieb keine Konsequenzen tragen muss.» Sie hofft nun, dass ihr Pass irgendwo wieder auftaucht.