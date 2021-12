St. Galler Polizist wird in Mels des Amtsmissbrauchs freigesprochen

1 / 4 Am Dienstag stand ein St. Galler Polizist vor Gericht. 20Min/leo Ihm wurde mehrfacher Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses sowie Hausfriedensbruch vorgeworfen. 20Min/leo Er erhielt einen vollumfänglichen Freispruch. 20Min/leo

Darum gehts Ein St. Galler Polizist stand am Dienstag vor Gericht.

Ihm wurden Amtsmissbrauch, Hausfriedensbruch und Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen.

Der Beamte wurde von einem Mann angeklagt, dessen Auto er beschlagnahmt hatte.

Er erhielt in allen Punkten einen Freispruch.

«Ich trete mit gemischten Gefühlen die Verhandlung an » , sagt der Polizist bei der richterlichen Befragung. Ihm wird von einem Privatkläger Hausfriedensbruch, mehrfacher Amtsmissbrauch sowie Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen. Vom 25-jährigen K läger hatte er das Auto beschlagnahmt, weil dieser ohne Fahrausweis unterwegs war. « Ich weiss nicht, wo er das herausgezogen hat » , meint der Polizist zum Vorwurf des Hausfriedensbruchs. Als es um den Zweitschlüssel des Wagens ging, fragte er, ob er in die Wohnung ko mmen konnte , was der 25-Jährige bejahte. D ieser behauptet hingegen , dass der Beamte die Tür aufstiess und sich so Zugang zur Wohnung verschaffte.

Nach der Befragung auf dem Polizeiposten habe der 25-Jährige wi e derholt bei der Polizei angerufen und habe sich erkundigt, wer für sein Auto zuständig sei. Nach zahlreichen Anrufen bot ihm der Polizist an, eine Kopie des Beschlagnahmebefehls in den Briefkasten zu legen, damit e r die zuständige Person bei der Staatsanwaltschaft kennt . « Ich wollte ihm einen Dienst erweisen » , sagt der Polizist. Denn wie man in den Wald hineinruft , so schallt es heraus, findet er .

Heute würde er den Befehl nicht lose in den Briefkasten legen. Ob er bereits früher für jemanden einen solchen G efallen tat, will der Einzelrichter wissen. « Nein. Aber ich wurde vorher noch nie derart belästigt » , entgegnet der Polizist.

«Die Übergabe war nicht optimal»

Für den Verteidiger ist klar, dass sein Klient einen Freispruch in allen Punkten verdient. « Der Kläger nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau » , sagt der Anwalt in seinem Plädoyer. Beim Punkt des Hausfriedensbruchs steh e Aussage gegen Aussage. Weiter könne man den Polizisten nicht wegen Amtsmissbrauch s verurteilen, da er sich in keiner Weise einen Vorteil ge schaffen hat.

Mit dem Weitergeben des Befehls habe der Polizist lediglich zugunsten des Klägers gehandelt . « Die Übergabe war nicht optimal » , sieht auch der Verteidiger ein . Doch deswegen wurde noch keine s trafbare Handlung begangen. Sowieso sei die Beschlagnahmung kein Geheimnis gewesen, denn die Freundin habe bereits vorher davon erfahren, wie sie in ihrer Befragung als Zeugin offenbarte.

Freispruch für Polizisten

Nach einer kurzen Konsultation spricht der Richter den Polizisten in allen Punk t en frei. « Nicht jede Verfehlung ist eine Straftat » , sagt er bei der Urteilsbegründung. Er fände es aber richtig, dass d ie Staatsanwaltschaft Anklage erhebt . « Sonst heisst es wieder, dass die Sache unter den Tisch gekehrt wird. » Auch eine Verletzung des Amtsgeheimnisses sei nicht gegeben. « Es war offensichtlich nicht geschickt, den Beschlagnahmebefehl offen in den Briefkasten zu legen » , meint der Richter. Strafbar sei diese Handlung aber nicht.

Auch ha be der Richter Mühe zu sehen, wo d er Polizist sein Amt missbrauchte . « E r schafft sich durch sein Handeln keinen Vorteil» , so der Richter . Beim Punkt des Hausfriedensbruchs stehe Aussage gegen Aussage. Es gebe hier keinen Grund, die Aussagen des Klägers höher zu gewichten .

Der Polizist sieht seinen Fehler ein. In Zukunft werde er direkt die Nummer der Staatsanwaltschaft herausgeben, « damit man diese belästigen kann. » Auch b edauert er das Verhalten des Klägers: «E s kann nicht sein, dass, wenn man normal miteinander umgeht, man so hintergangen wird » , sagt er abschliessend.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

