Es kann nur einen geben – dieser Nati-Star war euer Spieler der EM

Yann Sommer überzeugte euch an der EM am meisten.

Einer sticht heraus. Einer zeigte beinahe keine Fehler. Einer, auf den seid ihr mächtig stolz – nein, auf den ist die ganze Nation stolz: Goalie Yann Sommer. Was der Keeper an dieser EM für Leistungen zeigte, war teils unmenschlich. Auch gegen Spanien überzeugte der 32-Jährige mit Paraden, die von einem anderen Stern schienen. So ist es auch kein Wunder, dass die 20-Minuten-Leserinnen und -Leser Sommer im Voting mit 82 Prozent (von über 62’000 Teilnehmenden!) auf Platz eins wählten, wenn es darum ging, wer am meisten gegen Spanien überzeugte. Den nächstbesten Wert weist Steven Zuber mit sieben Prozent auf.