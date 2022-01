Von Katze attackiert : «Es kann sein, dass mein Hund sein Auge für immer verliert»

In Steffisburg BE wurde ein Yorkshire Terrier von einer Katze angegriffen. Deren Halter zur Begleichung der Tierarztkosten zu verpflichten, dürfte allerdings schwierig werden.

Darum gehts Bei einem Spaziergang wurde der Yorkshire Terrier von Sarah B.* von einer Katze attackiert.

Er wurde schwer am Auge verletzt. Ob dieses gerettet werden kann, ist noch unklar.

Mit einem Facebook-Post will B. nun die Halterin oder den Halter der Katze ausfindig machen.

Der Vorfall ereignete sich am Tulpenweg in Steffisburg. Am Montagnachmittag befand sich Sarah B.* mit ihren Kindern und ihrem Yorkshire Terrier namens Prinz auf einem Spaziergang. Schon ein paar Tage zuvor war ihr auf besagtem Strässchen eine weisse Katze aufgefallen, die ihre Tochter angefaucht hatte. Doch dieses Mal beliess es das übellaunige Büsi nicht beim «verbalen» Angriff. «Es ging alles ganz schnell. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich die Katze von hinten auf meinen Prinz stürzte», erzählt B. Der Angriff sei völlig unvermittelt erfolgt, ohne dass der kleine Hund den Stubentiger zuvor provoziert habe.

Die Attacke, die nur wenige Sekunden dauerte, hatte Folgen für den sieben Monate alten Terrier: Er erlitt eine Verletzung am Auge, B. musste ihn notfallmässig zum Tierarzt bringen. Weitere Konsultationen seien ausstehend, sagt die 38-jährige Steffisburgerin: «Es kann sein, dass Prinz sein Auge für immer verliert. Das wäre wirklich sehr schlimm. Für meine Kinder ist er das Ein und Alles.» Ihn in diesem Zustand zu sehen, tue ihr weh: «Er ist so ein kleiner Hämpfu, die Katze mehr als doppelt so gross. Er hat ihr doch gar nichts getan und bekommt dann so aufs Dach.»

Mit ihrem Facebook-Post, in dem sie vom Vorfall berichtet, hofft B. die Halterin oder den Halter der Katze ausfindig machen zu können. Sie möchte die Person auf das aggressive Verhalten ihres Tieres hinweisen und mit ihr über eine Beteiligung an den Tierarztkosten zu sprechen, die mehrere Hundert Franken betragen werden. Gleichzeitig wolle sie die Quartierbewohnerinnen und -bewohner warnen, denn: «Diese Katze ist gefährlich. Diesmal hat es einen Hund erwischt, nächstes Mal vielleicht ein kleines Kind.»

«Katzenhalter müssen nicht für Schäden einstehen»

Den Katzenhalter oder die Katzenhalterin rechtlich zur Verantwortung zu ziehen, dürfte indes sehr schwierig werden. Zwar haftet ein Tierhalter oder eine Tierhalterin grundsätzlich für den von seinem oder ihrem Tier angerichteten Sach- oder Personenschaden. Die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) weist jedoch darauf hin, dass diese Tierhalterhaftung bei Katzen einigen zusätzlichen Einschränkungen unterliege. Katzen seien im Gegensatz etwa zu Hunden nämlich kaum durch ihre Halter und Halterinnen kontrollier- und erziehbar, weshalb diese nur wenig Einfluss auf ihr Verhalten nehmen könnten. «Aus diesem Grund müssen Katzenhalter rechtlich gesehen in der Regel nicht für Schäden einstehen, die ihre Katzen verursachen», sagt Sibel Konyo, rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin bei der TIR.

Von einer Sorgfaltspflichtverletzung werde zwar eher ausgegangen, wenn dem Katzenhalter vorgeworfen werden könne, dass er ein schädigendes Verhalten seiner Katze hätte vorhersehen können, sagt Konyo. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn das Tier das schädigende Verhalten zuvor bereits mehrfach an den Tag gelegt hätte und der Halter dies wüsste. «Aber auch in einem solchen Fall könnte nicht garantiert werden, dass die Sorgfaltspflichtverletzung in einem allfälligen Rechtsverfahren bejaht würde.»

