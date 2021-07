Die Young Boys vor der Saison - «Es kann sein, dass uns noch Spieler verlassen»

Darum gehts YB hat am Mittwoch ihre Ziele für die Saison bekanntgegeben.

International möchte man in eine Gruppenphase, am liebsten in der Champions League.

National geht es um den Schweizer Meistertitel.

Sportchef Spycher schliesst Abgänge vor der Saison nicht aus.

Slovan Bratislava – so heisst die erste Hürde auf dem Weg in die Champions League für den Schweizer Meister YB. Am nächsten Mittwoch trifft das Team von Neu-Trainer David Wagner auf den slowakischen Meister. Keine einfache Aufgabe, wie der Trainer am Mittwoch gegenüber 20 Minuten sagt: «Es ist wahrscheinlich einer der schwersten Gegner, die wir in dieser Phase bekommen konnten.» Für den Deutschen ist wichtig, dass sein Team den eigenen Fussball umsetzen kann und sich nicht auf den Gegner einstellen muss.

Ob Christian Fassnacht beim Spiel gegen Bratislava mitwirkt, ist noch unklar. Möglicherweise wird der 27-Jährige noch in die Bundesliga zu Mainz wechseln. Sportchef Christoph Spycher m o chte nicht auf einzelne Personalien eingehen: « Es ist klar, das s der eine oder andere Spieler in den letzten Jahren sich ins Notizbuch von anderen Clubs gespielt hat. Aber klar ist auch, man muss unsere Ablöseforderung erfüllen, d amit es zu einem Transfer kommt. » Spycher ergänzt: « Wir wissen, dass wir Spieler ausbilden für Topligen. Es ist auch bei uns möglich, dass der eine oder andere Spieler den Club noch v erlässt . »

«Titelverteidigung das grosse Ziel»

Trainer Wagner freut sich zumindest auf die Rückkehr von Fassnacht: «Er ist ab Freitag wieder im Training. Wir haben auch schon miteinander geschrieben und telefoniert.» Auf die letzten vier Wochen mit der Mannschaft angesprochen meint Wagner: «Wir sind die ersten Schritte gegangen, die waren gut und wir freuen uns auf das erste Spiel.» Er hält aber auch fest: «Der Prozess ist angestossen, aber es hört ja nicht mit der Vorbereitung auf, sondern wird noch einige Monate andauern.

Das Ziel von YB in dieser Saison ist klar definiert. «Wir wollen in eine europäische Gruppenphase, am liebsten in die beste. Wir sind uns aber bewusst, dass es ein hartes Stück Arbeit wird», so Spycher. In der Meisterschaft ist für Spycher die Zielsetzung als vierfacher Meister in Folge ebenfalls klar. «Titelverteidigung ist das grosse Ziel, aber auch das gehen wir mit einer gewissen Demut an. Wir wissen, durch Ankündigung ist noch niemand Meister geworden.»

Gefärbte Haare für Goalie von Ballmoos?

Auch Goalie David von Ballmoos, der erst im Mai seinen Vertrag verlängert hat, gibt dasselbe Ziel aus. «Ich will wieder Meister werden. Die Rekorde, die wir letzte Saison gebrochen haben, gilt es auch wieder zu verfolgen, aber es wird sicherlich nicht einfacher.» Für den Goalie ist es ein Traum in der Champions League aufzulaufen. Färbt er sich bei einer erfolgreichen Quali gar die Haare blond? Mit einem Lächeln antwortet er: «Mal schauen, zuerst mal spielen und die Leistung bringen. Was dann am Schluss rausschaut, werden wir sehen.»

Aussenverteidiger Silvan Hefti will die Qualität der Mannschaft wieder auf den Platz bringen. «Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen, national wie international.» Er würde auch sehr gerne mal in der Königsklasse auftreten. Er sagt: «Logisch würde ich gerne in der Champions League spielen, aber der Weg ist lang. Wir müssen uns jetzt auf Bratislava fokussieren.»

Auch der junge Felix Mambimbi gibt am Mittwoch Auskunft. Im Gespräch mit 20 Minuten vergleicht er auch die Arbeit zwischen Gerry Seoane und Neu-Trainer David Wagner: «Es sind zwei unterschiedliche Trainer. Sie haben nicht die gleiche Idee in einigen Dingen. Es ist schön, mit zwei verschiedenen Trainern zu arbeiten.» Einen grossen Konkurrenten im Kampf um den Meistertitel kann, respektive will er nicht nennen. «Ich fokussiere mich auf uns. Das ist das Wichtigste.» Übrigens: Viel hätte nicht gefehlt und die Fussballschweiz hätte einen blonden Felix Mambimbi gesehen. Der Stürmer der U-21 hätte sich bei einem Sieg der Nati an der Europameisterschaft die Haare wohl blond gefärbt.