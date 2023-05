Bayern machts: Es kippte in Minute 89 – der Meister-Wahnsinn aus der Bundesliga im Protokoll

An einem unfassbar spektakulären letzten Spieltag holt sich Bayern München die elfte Meisterschaft in Folge. Hier gibts den Krimi-Nachmittag zum Nachlesen.

Darum gehts Mit einem Tor in der 89. Minute sichert sich Bayern München den deutschen Meistertitel.

Zwischen der 81. und der 89. Minute sah noch Dortmund wie der Bundesliga-Champion aus.

Auch im Kampf um Europa und im Tabellenkeller waren es denkwürdige letzte 90 Minuten.

Es war alles angerichtet in Dortmund. Das Stadion, die Stadt – ja eigentlich ganz Fussball-Deutschland hatte gross angerichtet, um die Bayern-Dominanz für einmal zu brechen. Mit einem Heimsieg gegen Mittelfeldclub Mainz hätte der Club von Nati-Goalie Gregor Kobel die erste Meisterschaft seit 2012 einfahren können – und den Lauf der Münchner mit zuletzt zehn Titeln in Folge unterbrechen. Doch schon bald sollte klar werden: Der BVB wirds versemmeln. Oder benötigt unbedingt Schützenhilfe von Bayern-Gegner Köln. Diese gibts zwar spät, aber Bayern und Yann Sommer sichern sich in einer nervenaufreibenden Schlussphase dank Jamal Musiala doch noch die elfte Meisterschaft in Serie. Es war der letzte Torschuss der Saison. Und die Dortmunder? Die sind am Boden zerstört.



Nach einem grossen Bundesliga-Final steht fest: Gregor Kobel holt mit Borussia Dortmund den Meistertitel, Urs Fischers Union Berlin sichert sich auf den Tag vier Jahre nach dem Aufstieg das Ticket zur Champions League – und Schalke steigt in die 2. Bundesliga ab.



Das spektakuläre Meisterrennen im Protokoll

15:30 Uhr: Im rappelvollen Signal Iduna Park und in Köln ist Anpfiff. 0:0 stehts logischerweise. Für die Buchhaltung: Bei diesem Spielstand wäre Dortmund Meister.

15:39 Uhr: Mit eine Weltklasse-Schlenzer bringt Bayern-Franzose Kingsley Coman seine Farben in Führung (9.). Stand jetzt wäre der elfte Titel in Folge Tatsache – und der BVB ist bereits unter Zugzwang.

15:46 Uhr: Es kommt noch dicker für die euphorischen Dortmunde: Der Schweizer Edimilson Fernandes flankt auf Andreas Hanche-Olsen, der Mainz in Führung köpfelt (15.). Der sonst so laute Signal Iduna Park ist plötzlich ganz still. Der BVB braucht bereits zwei Treffer.

15:49 Uhr: BVB-Verteidiger Raphaël Guerreiro wird im Mainz-Strafraum gelegt. Nach einer VAR-Intervention gibts Penalty. Sébastian Haller tritt und verschiesst. Spätestens jetzt wird klar: In Dortmund riechts nach Schiffbruch.

15:55 Uhr: Wieder Flanke, wieder Kopfball, wieder Tor für Mainz. Ösi-Knipser Karim Onisiwo erhöht für die Gäste auf 2:0 – und auf den Rängen des Signal Iduna Parks macht sich Verzweiflung breit. Nun braucht Dortmund drei Tore für den Titel!

16:59 Uhr: Raphaël Guerreiro bringt mit seinem Tor zum 1:2 die Hoffnung zurück ins BVB-Stadion (69.). Die Stimmung ist zurück.

17:10 Uhr: Jetzt wird es komplett verrückt! Es gibt Penalty für Köln, nachdem Serge Gnabry den Ball mit der Hand berührt hatte. Dejan Ljubičić verwandelt (81.) – und in Dortmund explodiert bei der Nachricht aus der Ferne das Stadion. Stand jetzt ist wieder Dortmund Meister!

17:18 Uhr: Was ist denn hier los? Während die Fans in Dortmund jubeln, schlägt Bayern-Shootingstar Jamal Musiala eiskalt zu und überlistet Köln-Goalie Marvin Schwäbe mit einem gezielten Flachschuss. Bei den Münchnern brechen alle Dämme – und im Signal Iduna Park ist klar: Es braucht zwei Tore in der Nachspielzeit.

17:25 Uhr: Zwei Tore in der Nachspielzeit sind zu viel für Dortmund. Oder? Niklas Süle trifft in der 96. Minute. Es wird noch einmal laut, einen Angriff solls noch geben. Doch während in Köln bereits Schluss ist, erfolgt auch in Dortmund bald der Schlusspfiff. Aus, vorbei. Dortmund hats verspielt!

Die Schlüsselfiguren

Sébastien Haller (BVB): Hodenkrebsdiagnose, Operation, Chemo-Therapie: Beim BVB als Haaland-Ersatz verpflichtet, fiel der Franzose zunächst lange aus. Mit neun Torbeteiligungen (fünf Tore, vier Assists) in den vergangenen vier Partien stand der 28-Jährige dann aber stellvertretend für den späten Dortmunder Aufschwung. Auch am Samstag war er seine Leistung leider dann aber repräsentativ für das gesamte BVB-Team: Verschossener Penalty und eine ganz, ganz schwache Partie.

Kingsley Coman (Bayern): Ob mit PSG, Juventus oder Bayern, der wirblige Flügelspieler ist in seiner Profikarriere noch nie nicht Meister geworden. Der fast unheimliche Lauf begann 2013 mit Paris St. Germain und geht nun auch 2023 weiter. Auch dank Coman selbst, der nach einer schwierigen Saison einmal mehr dann abliefert, wenn es ihn am meisten braucht. Und wie: Sein Tor in Köln ist Marke Extraklasse.

Das Tribünengezwitscher

Nicht nur 81’000, mehrheitlich schwarzgelb-gekleidete Fans fanden den Weg in den Signal Iduna Park, sondern auch zig-tausend Bienen. Vor Anpfiff hatten die Feuerwehrleute alle Hände voll zu tun, als sie TV-Equipment vor den flinken Fliegern in Sicherheit bringen mussten. Skurrile Szenen am Anfang eines grossen Fussball-Nachmittags. Ähnlich reibt man sich die Augen, als in Köln in der 73. Minute bei einem Angriff des Heimteams plötzlich die Bewässerungsanlage losging und so für einen Unterbuch sorgte.

Das Europa-Rennen kompakt

Dank des Siegs von Union Berlin gegen Werder Bremen steht der Hauptstadt-Club fix in der Champions League. Das Nachsehen haben die Freiburger, die gegen Frankfurt verloren. Der SCF ist damit in der Europa League. Leverkusen ist Sechster und startet in der Play-off-Runde zur Conference League.

Das passierte im Abstiegskampf

Was war das für ein wilder Abstiegskampf. Am Ende hatte vor allem der VfL Bochum zu lachen. So siegten die Bochumer mit 3:0 (!) gegen ein chancenloses Leverkusen und rettete sich dank des Siegs. Schalke schnupperte zeitweise am Relegationsplatz, doch am Ende sollte es nicht sein. S04 steigt ab. In die Relegation muss der VfB Stuttgart.

So spielten die Schweizer

Yann Sommer hat in Köln wenig zu tun, rettet aber in der zweiten Halbzeit spektakulär (61.) vor dem Ausgleich. Gregor Kobel steht wie der Rest der Dortmunder Mannschaft neben den Schuhen. Edimilson Fernandes (ein Assist) wird mit Mainz zum Party-Crasher. Ruben Vargas kommt bei der 0:2-Pleite seiner Augsburger in Gladbach zu einem Teileinsatz. Djibril Sow verliert mit Frankfurt zu Hause gegen Freiburg. Saidy Janko wendet mit Bochum dank eines 3:0 gegen Leverkusen den Abstieg ab. Und die Schalker-Schweizer Cédric Brunner und Michael Frey (ohne Einsatz) müssen runter.