Stromkasten in Brand : «Es klang wie ein riesiges Feuerwerk, es knallte und funkte»

Am Dienstagabend brannte in Bern ein unterirdischer Stromverteiler. Die Kabine funkte und knallte, bis die Feuerwehr den Brand löschen konnte. In den umliegenden Gebäuden tappte man derweil mehrere Stunden im Dunkeln.