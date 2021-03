Als News-Scout Thomas Stettler am Sonntagmorgen aus dem Fenster blickte, sah er eine dunkle Säule am Himmel. «Eine schwarze, dominante Rauchwolke erstreckte sich über einem grossen Gebäude in Wichtrach», so Stettler. Der Anblick sei eindrücklich und bedrückend zugleich gewesen. Trotz der grossen Distanz zum Feuer, konnte er die Zerstörung sogar hören: «Es knisterte und krachte laut, wie bei einem Feuerwerk.»