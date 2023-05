Darum ernten Stay-at-home-girlfriends Kritik

Das findet Beziehungsexpertin Martina Rissi falsch: «Grundsätzlich ist es wichtig, dass jedes Paar die Möglichkeit hat, eine Beziehung so zu gestalten, dass es für die Beteiligten stimmt.»

Caro (26) zelebriert auf Tiktok ihr Leben als Hausfrau. Sie zeigt, wie sie für ihren Partner Giorgio (37) kocht, putzt und sich schön anzieht. Neben einigen positiven Kommentaren erntet sie dafür auch viel Kritik. «Was für ein ekelerregendes Frauenbild», schreibt jemand auf Twitter. Einige beanstanden, dass so etwas nicht zeitgemäss sei : «Kommt die per Zeittunnel aus den 1950ern?» Die gemischten Reaktionen der Userinnen und User kann sich die Soziologin Katja Rost erklären.

«Für sie passen solche Rollenbilder nicht in ihr Weltbild»

Andererseits ernten solche Videos aber auch Häme und Kritik von Gruppen und Menschen, die für die Gleichstellung der Frauen kämpfen, so Rost. «Für sie passen solche Rollenbilder natürlich überhaupt nicht in ihr Weltbild.» Das bestätigt auch Beziehungsexpertin Martina Rissi. Im Zuge der Gleichberechtigung gebe es Frauen, die nicht verstehen können, wie man so einen Lifestyle wählen kann.