Balkanfestival-Organisator zu Bombendrohung: «Es könnte ein Neider gewesen sein.»

Am Samstag ging kurz vor 22 Uhr bei der Kantonspolizei Zürich eine Drohung gegen das Balkanfestival ein.

Die ausverkaufte Stadthalle in Dietikon musst am Samstagabend evakuiert werden: Während des Balkanfestivals ging kurz vor dem Mainact, der serbischen Sängerin Ceca, telefonisch eine Drohung ein, die Polizei geleitete 2000 Personen ins Freie . «Ceca wäre der letzte Act des Abends gewesen, wir alle haben uns auf sie gefreut und die Stimmung war ausgelassen», erzählt Besucher K.V. (40).

«Tut uns leid, dass die Leute in der Kälte ausharren mussten»

Dies auch dank der tatkräftigen Unterstützung von Beamten der Stadtpolizei und Kantonspolizei. «Der ganze Einsatz der Blaulichtorganisationen – Feuerwehr, Sanität und Polizei – war vorbildlich. Da müssen wir ein grosses Lob aussprechen.» Leider hätten die Besucherinnen und Besucher während der Suchaktion der Polizei die Zeit im Freien verbringen müssen. «Aus Sicherheitsgründen konnten wir die Garderobe nicht öffnen», sagt der Sprecher. «Dass viele Leute in der Kälte ausharren mussten, tut uns extrem leid.»

Kein Platz für alte Feindschaften

Die Organisatoren hätten sich aber nichts zuschulden kommen lassen, so der Mediensprecher: «Vor der Veranstaltung haben wir uns extensiv mit der Polizei abgesprochen, um alle Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Wir haben alle Anforderungen erfüllt. So hätten etwa Securitys vor der Veranstaltung sogar Sprengstoffkontrollen durchgeführt. Und weil die Konzerthalle komplett ausverkauft war, mieteten wir für den Abend extra eine zusätzliche Halle dazu.» Für das nächste Balkanfestival, das im Frühling 2023 stattfindet, würden die nun gemachten Erfahrungen in die Vorbereitung einfliessen.