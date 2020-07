Trotz Covid an Partys

«Es könnte eine Klagewelle auf die Person zurollen»

Eine Person verstiess gegen die Quarantäne-Auflage und ging mit Covid-19 an zwei Partys. 280 Personen müssen in Quarantäne, darunter auch ein Paar, welches darum nun die Hochzeit absagen musste. Laut einem Rechtsanwalt könnten die Stornokosten von der schuldigen Person eingeklagt werden.

Sie waren in einem Club in Grenchen, an dem sich auch eine auf Corona positiv getestete Person aufhielt.

Der Artikel über das junge Liebespaar Laura und Matteo Palermo, welches seine Hochzeit wegen eines Covid-19-Falls in Grenchen absagen musste, bewegte die 20-Minuten-Community. Viele ärgern sich über die Person, welche in Grenchen trotz einer positiven Corona-Diagnose in den Ausgang ging. Die Folge: 280 Personen mussten auf Anordnung des Kantonsarztes in Quarantäne – darunter auch Laura und Matteo.