Basler Amok-Biker: «Es könnte sich um einen Frauen- oder Velohasser handeln»

Dabei scheint er eine bestimmte Personengruppe in Kopf zu haben, so ein Psychologe.

Ein unbekannter Velolenker verletzte am Montagabend zwischen 18 und 19.30 Uhr an verschiedenen Orten in Basel fünf andere Velofahrer und -fahrerinnen. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden.