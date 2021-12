Solidarität nach Hausbrand  – «Es kommen Hilfsangebote im Minutentakt rein»

In der Gemeinde herrscht nach dem tragischen Ereignis grosse Betroffenheit.

70 Feuerwehrleute und zwölf Fahrzeuge standen am 23. Dezember in Oberhelfenschwil SG im Einsatz.

Die Ermittlung der Brandursache dürfte noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die Solidarität in der Bevölkerung nach dem Hausbrand in Oberhelfenschwil SG sei «überwältigend», sagt Gemeindepräsident Toni Hässig.

Nach dem tragischen Brand in Oberhelfenschwil SG, der das Leben von zwei Menschen forderte, hat die Gemeinde ein Spendenkonto für die hinterbliebenen Kinder errichtet. Wie viel seither bislang eingegangen ist, kann Gemeindepräsident Toni Hässig noch nicht beziffern. Doch die Solidarität sei riesig. «Es kommen Angebote im Minutentakt rein», so Hässig auf Anfrage von 20 Minuten. «Es ist wirklich überwältigend.»

Auch Kleider, Möbel, Ski-Ausrüstungen, gar eine Playstation wurde angeboten. Materialspenden gäbe es mittlerweile aber mehr als genug, so Hässig. Die Familie sei aktuell mit dem Nötigsten versorgt. Geldspenden seien mehr als willkommen. Diese können auf das folgende Konto überwiesen werden: IBAN CH55 8080 8006 9958 7977 1, lautend auf Gemeinde Oberhelfenschwil, Spendenkonto, 9621.

«Angehörige stehen unter Schock»

In der Gemeinde herrsche eine riesengrosse Betroffenheit, so Hässig weiter. «Solche Schicksalsschläge sind immer schlimm, egal zu welcher Jahreszeit. Ich habe ganz kurz mit den Angehörigen Kontakt gehabt. Sie stehen unter Schock, sind aber dankbar für die Hilfe.» Man habe sie dann aber auch wieder in Ruhe gelassen, da sie Zeit zur Verarbeitung und Trauer benötigen.