SVP-Initiative gescheitert  - «Es kommen nicht mehr Leute nach Wil, nur weil Parkplätze gratis sind»

Am Abstimmungssonntag sprachen sich 60,7 Prozent der Stimmbeteiligten dagegen aus.

Die Wiler und Wilerinnen müssen vorerst weiter für Parkplätze in der Stadt bezahlen. Jedoch sollten mit der Annahme des Gegenvorschlags durch das Stadtparlament auch Vergünstigungen in diesem Bereich zu erwarten sein. Mit dem jährlichen Stadtfonds von insgesamt 200’000 Franken sollen zudem weitere Massnahmen getroffen werden, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt als Markt-, Einkaufs- und Begegnungsort beitragen.

«Es gibt bereits verschiedene Ideen, um den Detailhandel in der Stadt Wil zu stärken. Wir können damit auch unsere App e-City weiterentwickeln und attraktiver machen», so Stadtpräsident Hans Mäder. Diese soll einerseits die Leute motivieren, nach Wil zu kommen, andererseits sollen Vereine die Möglichkeit haben, ihre Veranstaltungen zu präsentieren. Ausserdem soll es Chats geben, in denen man sich austauschen könne.