Zürich: Es kommen wieder Kinos ins ehemalige Kosmos – SBB unterschreibt Vertrag

Nach dem Konkurs des Kulturhauses Kosmos Anfang Dezember standen die Kinoflächen mehrere Monate leer. Wie die Eigentümerin SBB am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, hat sie nun einen Vertrag mit der neuen Betreiberin unterzeichnet.

Um wen es sich bei der Pächterin handelt, will die SBB am Mittwoch um 14 Uhr an einer Medienkonferenz in den Kinosälen in der Europaallee bekannt geben. Wie genau die Pläne der Betreiberin aussehen werden, soll dann ebenfalls kommuniziert werden.