Basel – «Es kommt hier jedes Jahr zu einem regelrechten Gemetzel»

An Neujahr soll der Kadaver eines Damhirschs im Schwarzpark in Basel Anwohner und insbesondere Kinder «entsetzt» haben. Der Park liegt mitten im Siedlungsgebiet im Basler Gellert-Quartier. Die Tierschutzorganisation Basel Animal Save machte den Fall am Donnerstag publik und macht den Park-Verantwortlichen schwere Vorwürfe.

Bieli fragt sich auch, warum an Neujahr der Kadaver liegen blieb. «Waren in der Silvesternacht Jäger mit dem Abschuss beschäftigt und wurde der Bock nur angeschossen? Oder war es gar der Stress der zahlreichen Feuerwerkskörper?» Stunden nachdem Basel Animal Save den Kadaver dokumentiert habe, sei er noch immer dort gelegen.

Bock ohne Fremdeinwirkung gestorben

Allerdings trifft es zu, dass der Bestand der Tiere in der Anlage reguliert wird. Dieser wird in Abhängigkeit der verfügbaren Weidefläche konstant gehalten. Gleichzeitig vermehren sich die Tiere, was zu ihrem natürlichen Verhalten gehört und nicht unterbunden werden darf. «Zusammen mit den Tierärzten wird jeweils untersucht, welche Tiere allenfalls von Krankheiten erlöst werden müssen oder wo man die Jungtiere am besten platzieren kann», erklärt Baumgartner.