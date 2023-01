Cathy Hummels spricht mit 20 Minuten über ihr Liebesleben

Den Namen Cathy Hummels las man in den letzten Monaten vermehrt in den Schlagzeilen.

Im Interview mit 20 Minuten spricht die 34-Jährige über die teils heftige Kritik an ihrer Person, ihre Beziehung zu ihrem Ex-Mann Mats Hummels (34) und was sie bei der Nutzung von Dating-Apps gelernt hat.

Fast wöchentlich steht Cathy Hummels in den Schlagzeilen. Mal wegen ihres Verhältnisses zu Ex-Mann Mats Hummels (34), mal wegen freizügiger Fotos auf Instagram. Erst kürzlich zeigte sie sich splitterfasernackt in der Badewanne. Lediglich Blütenblätter verdeckten ihre intimsten Stellen. Schnell rief das Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan, die der Moderatorin vorwarfen, «verzweifelt» zu sein und es «nötig zu haben».

«Ich habe mich daran mittlerweile gewöhnt», sagt die 34-jährige Mutter eines fünfjährigen Sohnes jetzt gegenüber 20 Minuten über solche Kommentare. Eine Plattform wolle sie diesen Menschen gar nicht erst geben. «Das bestärkt sie nur in dem, was sie tun. Und am Ende sind es in der Regel einfach nur Menschen, die selbst nicht mit sich und ihrem Leben im Reinen sind», fügt Cathy an.