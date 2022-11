Yanick Brecher: Captain des FC Zürich wütet nach Pleite gegen Mitspieler 

Lugano gewinnt am Sonntag mit 2:0 gegen den FC Zürich. blue

Darum gehts Der FC Zürich verliert am Sonntag verdient mit 0:2 gegen Lugano.

Nach der Pleite ist Yanick Brecker wütend.

In einem Interview lässt er seinem Frust freien Lauf.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Sion schien der Knoten beim kriselnden FCZ endlich geplatzt. Doch im Tessin kassierte der Meister am Sonntagnachmittag eine hochverdiente 0:2-Pleite. Nachdem Hicham Mahou nach wenigen Minuten noch an der Latte gescheitert war, brachte Nati-Flügel Renato Steffen Lugano früh in Führung (12.). In der zweiten Hälfte schoss dann Ignacio Aliseda das 2:0 für die Tessiner. Dieser Treffer war jedoch umstritten, da der Ball Vorlagengeber Allan Arigoni klar an die Hand sprang.

Die Niederlage war absolut verdient. Zu keinem Zeitpunkt waren die Zürcher überlegen oder auch nur nahe an einem Sieg dran. Wenige Tage nach einer beeindruckenden Leistung in der Europa League gegen Arsenal nun also der nächste grosse Dämpfer. Doch wie konnte das passieren? Am Donnerstag warf die gesamte Mannschaft noch alles nach vorne, kämpfte um jeden Ball. Gegen Lugano war davon nix zu sehen – der FCZ präsentierte sich blamabel.

Yanick Brecher konnte die Pleite nicht verhindern. Marusca Rezzonico/freshfocus

«Man lässt sein Herz auf dem Platz»

Goalie Yanick Brecher war nach der Pleite restlos bedient. Gegenüber blue meinte er: «Es kotzt mich wirklich langsam an. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir einen Schritt vorwärts gemacht haben. Heute allerdings waren es wieder drei zurück.» Mit seinen Teamkollegen ging er hart ins Gericht. So sprach der FCZ-Captain davon, dass «nicht alle kapiert haben, was es braucht, um ein solches Spiel zu gewinnen.» Eine vernichtende Kritik an seine Mitspieler.

Und der 29-Jährige war mit seiner Kritik noch nicht fertig. Brecher meinte weiter, dass man wieder fünf Prozent nachgelassen habe gegenüber der letzten Spiele. Dass der Meister in der Krise drei Auswärtsspiele in Folge hatte, das wollte der Goalie nicht als Entschuldigung gelten lassen. «Egal ob man in London oder Lugano spielt, man lässt sein Herz auf dem Platz. Man macht alles für seinen Verein. Und das war heute bei uns von der ersten Minute weg nicht der Fall», so Brecher.

Nun wartet Servette

Ob die Worte des Captain eine bessere Leistung bewirken? Fakt ist: Nach einem kurzen Höhenflug ist der FCZ wieder in der Realität angekommen. Und die sieht für das Team von Bo Henriksen brutal und sehr ernüchternd aus. So rangieren die Zürcher nach der Pleite weiter abgeschlagen am Tabellenende – sieben Zähler hinter Aufsteiger Winterthur. Eine Wunderheilung durch den neuen Trainer? Auf die wartet man bisher vergeblich. Am nächsten Sonntag wartet nun Servette.

