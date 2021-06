Augenzeugen in Würzburg berichten : «Es lagen mehrere Verletzte am Boden und überall war Blut»

Mehrere Passanten und Passantinnen bekamen die Bluttat von Würzburg aus nächster Nähe mit. Sie schildern in bewegenden Worten, wie sie die blutigen Geschehnisse erlebten.

Am Freitag gegen 17 Uhr lief ein 24-jähriger Mann aus Somalia in der Innenstadtvon Würzburg mit einem Messer Amok und stach mehrere Personen nieder, offenbar vor allem Frauen. Drei Menschen starben.

So etwa eine 33-jährige Frau, die in der Kaiserstrasse arbeitet und mitansehen musste, wie der Täter eine Kollegin aus einem benachbarten Geschäft niederstach. «Ich habe Schreie gehört. Es lagen mehrere Verletzte am Boden und überall war Blut», sagt sie. Dann habe sie gesehen, wie beherzte Passanten «mit Stöcken, Stühlen und sogar einer Leiter» hinter dem Messersteche hergerannt seien, um ihn zu stoppen. «Es war schockierend, aber in dem Moment funktioniert man einfach nur», so die Angestellte.