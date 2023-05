Fake-Profile auf Social Media: Polizei stellt Zunahme von Vorfällen in der Schweiz fest

«Es macht mir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz Angst, zu wissen, dass Leute meine Inhalte klauen können und diese dann so darstellen, damit es aussieht, als hätte ich etwas gemacht, das nicht der Wahrheit entspricht», sagt die 21-Jährige.

Schock für 20-Minuten-Journalistin Jessica: Kürzlich wurde die 21-Jährige mit Nachrichten von Freunden und Bekannten überhäuft, darunter «Hast du das gesehen? Da werden Nacktbilder und Videos von dir angeboten». Die hinzugefügten Screenshots zeigten unter anderem ein falsches Instagram-Profil. Im Profilbild war ein Bild von Jessica zu sehen, in der Bio stand «Das ist nur meine Backup-Page». Ein Link wies auf ein Fansly-Profil hin. Fansly ist eine Plattform, auf der Personen unter anderem exklusiven Content von sich verkaufen können.

«Wenn man auf den Link klickte, gelangte man auf eine Webseite, die wie Fansly aussah», sagt Jessica. Auch hier war ein Bild der 21-Jährigen zu sehen und in der Bio hiess es: «Das ist der einzige Ort, wo ich meine unanständigen Inhalte poste. Wenn du dich heute noch anmeldest, erhältst du einen Monat freien Zugang.» Draufgeklickt haben weder Jessica noch ihre Freunde: «Die meisten erkannten relativ schnell, dass es sich um einen Fake handeln muss.»

«Es macht mir Angst»

Der Insta-Account, den Jessica und ihre Freunde sofort meldeten, wurde in der Zwischenzeit gelöscht. Die Entfernung der Fake-Webseite habe ein Freund von ihr übernommen. Auch wenn offiziell keine Nacktbilder von ihr existieren, sagt sie: «Es macht mir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz Angst, zu wissen, dass Leute meine Inhalte klauen können und diese dann so darstellen, damit es aussieht, als hätte ich etwas gemacht, das nicht der Wahrheit entspricht.»

M.O.* (27) aus Zürich hat eine ähnliche Erfahrung gemacht. Von einem Fake-Insta-Profil wurden Freundschaftsanfragen an ihre Freunde verschickt. Auch hier war ein Profilbild der 27-Jährigen zu sehen, in der Bio stand: «Ich habe einen Fansly-Account erstellt. Folgt mir kostenlos.» Darunter war ein Link, der auf eine Webseite führte, die der offiziellen Fansly-Webseite glich. «Alle meine Freunde wissen, dass es keine Nacktbilder von mir gibt. Sie haben also relativ schnell gemerkt, dass es sich um ein Fake-Profil handelt und dieses Instagram gemeldet.»