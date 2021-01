Vielerorts sorgten die grossen Schneemassen in der Schweiz für Chaos. In der Ostschweiz wurden Rekordwerte verzeichnet. Meteorologen rechnen, dass der Schnee mindestens bis Mitte der Woche noch bleibt. So geht auch den Werkhöfen die Arbeit nicht aus. Sie sind mit der Schneeräumung beschäftigt, um Strassen von der weissen Pracht zu befreien. Mancherorts waren sie im Dauereinsatz - beispielsweise in Frauenfeld.