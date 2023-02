Türkei: «Es mangelt an allem» – Mesut Imren liefert Medikamente in kleine Dörfer

In den ersten Tagen haben sie Menschen aus dem Katastrophengebiet in sichere Regionen transportiert und für sie Notunterkünfte organisiert. Nun kümmert sich Mesut um die Medikamentenverteilung im Land.

Derzeit kommen Tausende Spenden in der Türkei an.

In den ersten Tagen nach dem Erdbeben haben er und sein Vater sofort selbst angepackt. «Wir haben betroffene Personen in sichere Regionen transportiert und provisorische Unterkünfte in den naheliegenden, nicht zerstörten Städten gesucht und eingerichtet», erzählt Özgür.

Menschen werden monatelang Hilfe benötigen

Özgür ist mittlerweile wieder in der Schweiz, um für seine Familie zu sorgen. «Meine kleiner Bruder ist traumatisiert und musste zurück nach Hause.» Währenddessen setzt sich sein Vater Mesut in der Türkei weiterhin für die Koordination und Verteilung von Hilfspaketen ein. «Er transportiert Medikamente von den grösseren Städten, wo es noch genügend Vorräte gibt, in abgelegene Dörfer.» Für seinen Vater sei es selbstverständlich gewesen, in der Türkei zu bleiben und zu helfen, so Özgür. «Ein Teil seiner Familie lebt noch dort und er hat die Kontakte, um gezielt helfen zu können.»