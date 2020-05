Wegen Homeoffice

«Es meldeten sich Kunden mit enormen Rückenschmerzen»

Wackliger Küchentisch statt höhenverstellbares Büropult, klappriger Gartenstuhl statt ergonomischer Office-Chair: Die Arbeitsbedingungen im Homeoffice sorgen bei vielen Bürolisten für Schmerzen, wie Fachpersonen bestätigen.

«Wir haben eine erhöhte Nachfrage»

Die Firma Ergo Point hat die gleiche Feststellung gemacht: «Ja, wir haben in den ersten drei Wochen des Lockdown eine erhöhte Nachfrage festgestellt. Das Home o ffice stellt viele Arbeitnehmer vor Herausforderungen. Selten ist man zu H ause wirklich ergonomisch gut eingerichtet », sagt Gabriela Leemann, Shiatsu-Therapeutin und Ergonomie-Beraterin. Das Thema «unpassender Bürostuhl» quäle oft schon in der Firma. «Doch zu Hause sitzen die Leute häufig auf Esszimmer-, Garten-, Holzstühlen oder Hockern, halt das, was man so hat.» Die Folge: «Es meldeten sich Kunden mit enormen Rückenschmerzen, die sich einen passenden Bürostuhl leisteten, um ihre Gesundheit zu unterstützen.»

Meistens sitze man auf einem ungeeigneten Stuhl in einer Körperfehlhaltung, die Rückenschmerzen, Muskelverspannungen in Hals-und Schulter verursache, so Leemann weiter. Zudem könnten sich Durchblutungsprobleme in den Beinen zeigen oder Gelenkschmerzen in Hüften und Handgelenken das Arbeiten erschweren. Es lohne sich also, für die Gesundheit in einen passenden Bürostuhl zu investieren.