Es müssen nicht die Malediven sein

Schweizer Tourismusdestinationen haben bereits vor der Corona-Krise einen neuen Markt entdeckt: Heiraten in den Bergen. Die Corona-Krise ist jedoch wie ein Katalysator. Wer von einer Traumhochzeit abseits des eigenen Zuhauses träumt, verspricht dem Partner die ewige Liebe nun in den Bergen – beispielsweise in der Lenk. Wir zeigen, wie Heiraten in den Bergen geht.

1 – Der Ort fürs Ja-Wort

Rosenpavillon Lenkerhof Im Garten des Lenkerhofs heiratet es sich romantisch. Lenkerhof Gourmet Spa Resort Lenkersee Die Region bietet sich für eine Hochzeit im Freien an. Beispielsweise am Lenkersee oder auch auf einer der umliegenden Alpen. Lenk-Simmental Tourismus, Mathias Kunfermann Kirche Boltigen Hübsche Kirchen zieren das Simmental – nach Absprache mit der Kirchgemeinde darf in diesen der Bund fürs Leben geschlossen werden. Lenk-Simmental Tourismus, Andreas Müller

Wer gerne klassisch in einer Kirche dem Partner das Ja-Wort gibt, dem stehen mehrere Möglichkeiten offen. Im Simmental gibt es verschiedenste mittelalterliche Kirchen und Kappellen, geschmückt mit wunderschöne n Wandmalereien. Auskunft über die Durchführung einer Hochzeit gibt entweder das Tourismusbüro, die reformierte oder katholische Kirchgemeinde.

Die Lenk ist eine von mehreren Schweizer Destinationen, die sich auf Hochzeiten spezialisiert haben. Genauso einmalig sind die Möglichkeiten in Gstaad, der Valposchiavo, in St. Moritz oder Zermatt. Hier etwas Inspiration: Heiraten in der Schweiz.

Alternativ zu einer kirchlichen Trauung, empfiehlt sich hier oben die Natur. Ob am Fusse des Wildstrubelmassivs oder in idyllischen Tälern umgeben von Alp- und Berglandschaft, das Simmental hat viele schöne Ecken für eine Trauung zu bieten.

Eine weitere beliebte Alternative ist die Schloss Blankenburg oder der Pavillon im Garten des Lenkerhofs.

2 – Hier wird gefeiert

Elegant dinieren Rustikal, gleichzeitig hochwertig: die Küche des Bühlbergs ist exzellent. Lenkerhof Gourmet Spa Resort Sonnenterrasse Bühlberg Der festlich geschmückge Bühlberg – er gehört zum Lenkerhof, der sich auf Hochzeiten spezialisiert hat. Lenkerhof Gourmet Spa Resort Spektakulär gelegen Hoch oben feiern, danach im Lenkerhof tief schlafen. Lenkerhof Gourmet und Spa

Ein ganz heisser Tipp für die Hochzeitsfeier ist das Restaurant Bühlberg. Exklusiver geht kaum, das Restaurant liegt hoch oben in der Lenk auf einer Sonnenterrasse. Urchig, verträumt und bodenständig feiert es sich auf der Iffigenalp. Ebenfalls charmant ist das Hotel Simmenfälle , das für Hochzeitsfeiern buchbar ist. Und last but not least die heimelige Wallegg-Stube.

3 – Die Hochzeitskutsche

Kutschenfahrt Von der Kirche zum Fest mit der Kutsche durch Dörfer und über Wiesen kutschieren. Lenk-Simmental Tourismus, Daniela Buchs

Was wäre eine Hochzeit ohne Kutsche. Die Fuhrhalterei von Heinz Schwarz kutschiert jede Hochzeitsgesellschaft in den siebten Himmel – ob im Sommer auf Rädern oder im Winter auf Kufen.

Kontakt für Kutschen- und Schlittenfahrten: Tel. +41 77 257 77 70

4 – Hotel für Brautpaar und Gäste

Wow – was für ein Zimmer … Urchig und charmant – die Lenk Lodge verfügt über wenige, dafür äusserst liebevoll eingerichtete Zimmer. Lenk Lodge Suite Das Zimmer des Hochzeitspaars? Eine Suite der Lenk Lodge. Lenk Lodge Zimmer mit Wow-Effekt Alle Zimmer der Lenk Lodge haben das gewisse Etwas. Lenk Lodge

Kleineren Hochzeitsgesellschaft sei die Lenk Lodge mit ihren individuell und mit viel Liebe eingerichteten Zimmern empfohlen. Pompöser, den Geldbeutel etwas stärker strapazierend, nächtigt es sich im Lenkerhof. Dieser hat sich zudem auf die Organisation von Hochzeiten spezialisiert. Doch die Lenk bietet noch etliche weitere Unterkünfte – von der SAC-Hütte bis zu Gruppenunterkünften.

5 – Nach dem Fest: die Flitterwochen

Lenk-Simmental Wieso für die Hochzeitsferien verreisen, wenn man bereits mitten in schönster Natur ist. Schweiz Tourismus Grand Tour of Switzerland Nun gut – wer trotzdem das Gefühl vom Reisen braucht, setzt sich in eine Auto und macht einen Roadtrip auf der Grand Tour of Switzerland. Schweiz Tourismus, Matthias Nutt Erinnerungen schaffen Und nie vergessen die Momente festzuhalten. Schweiz Tourismus, Mattias Nutt Photography

Wohin es denn nun in die Honeymoon geht, muss man sich kaum mehr überlegen. Schliesslich befindet man sich mitten in einem Feriengebiet. Wer dennoch etwas Action möchte, bindet sich einige Blechdosen an sein Auto und befährt die Schweiz von der Lenk aus auf der Grand Tour of Switzerland

Wettbewerb

Bist du auch an einer Hochzeit in der Lenk interessiert und willst die Region kennenlernen? Oder bist du Single und willst einfach mal richtig ausspannen mit einer Begleitperson? Wir verlosen zwei Übernachtungen im Lenkerhof! Besuche uns auf unserem Instagram-Account 20minutenlifestyle und kommentiere unter dem Lenkerhof-Bild!

Lenkerhof