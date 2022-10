Union Berlin : «Es müssten 7 Bundesräte kommen» – Urs Fischer witzelt nach Orban-Eklat

Ein Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sorgt für grossen Wirbel bei Union Berlin. Trainer Urs Fischer wird derweil gefragt, wann ihn ein Schweizer Regierungschef besuche und antwortet humorvoll.

1 / 5 Urs Fischer empfängt am Sonntag mit Union Berlin den BVB zum Topspiel in der Bundesliga. Getty Images Vorher äusserte sich der Schweizer zu der Orban-Affäre. REUTERS Orban besuchte Unions ungarischen Nationalspieler Andras Schäfer im Stadion An der Alten Försterei. Instagram/orbanviktor

Darum gehts Ein Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei Union Berlin sorgt für Diskussionen.

Der umstrittene Politiker nutzte die Visite beim Bundesliga-Club für PR-Zwecke – so der Vorwurf.

Urs Fischer hat derweil den Humor nicht verloren.

Bei Urs Fischer und Union Berlin läuft es zurzeit wie geschmiert. Nun empfängt die Überraschungsmannschaft der Bundesliga am Sonntag als Tabellenleader Borussia Dortmund im Stadion An der Alten Försterei. Gegenüber 20 Minuten sagte der Schweizer Erfolgstrainer erst vor wenigen Wochen, dass ihm der Wirbel um sein Team aktuell «fast ein bisschen viel» wird. Nun mussten sich Fischer und Co. neben den sportlichen Lobeshymnen in den letzten Tagen mit der zusätzlichen Aufregung rund um einen polarisierenden Besuch von Viktor Orban auseinanderschlagen.

Der ungarische Ministerpräsident traf am vergangenen Dienstag Unions Mittelfeldprofi Andras Schäfer in einer Loge des Stadions und inszenierte den Besuch mit dem ungarischen Nationalspieler anschliessend auf Social Media für politische Propaganda. In den sozialen Netzwerken sorgte die Visite des Politikers beim Bundesliga-Tabellenführer auch bei den eigenen Fans für grosse Kritik, da die Politik Orbans nicht mit den in der Satzung festgeschriebenen Werten vereinbar sei. Zudem zeigte die Union-Kurve am Donnerstag im Stadion ihren Unmut und hisste beim Spiel gegen Malmö ein Banner mit der Aufschrift: «Gegen Staatsbesuche an der alten Försterei».

Union verteidigt Orban-Besuch

An der Pressekonferenz vor dem Kracher gegen den BVB äusserte sich Fischer selbst zu der heiklen Thematik. Auf die Frage eines Journalisten, ob nach der Visite von Orban im Stadion An der Alten Försterei auch mal Besuch vom Schweizer Regierungschef zu erwarten sei, reagierte der Schweizer humorvoll: «Das wären sieben Bundesräte. Es müssten sieben kommen.»

Bereits vor dem Europa-League-Spiel gegen Malmö wurde Fischer gefragt, ob der Wirbel um den umstrittenen Staatschef Ungarns das Team beeinflusse. Der 56-Jährige schüttelte dabei nur den Kopf. Unions Kommunikationschef Christian Arbeit verteidigte seinen Verein hingegen und erklärte, dass man Orbans Besuch «nicht politisch bewerte».

«Es gab ein offizielles Schreiben der ungarischen Botschaft mit der Bitte, ein privates Treffen eines ungarischen Nationalspielers zu ermöglichen. Dieser Bitte sind wir nachgekommen. Wir haben ihn nicht offiziell empfangen», so Arbeit. «Orban war nicht undercover in Deutschland, er war auf einem offiziellen Staatsbesuch», stellte der Union-Geschäftsführer weiter fest und kündigte an, die Affäre und die medialen Folgen wie alle anderen Entscheidungen im Verein auswerten zu lassen.

