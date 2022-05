Experte zum Tötungsdelikt in Siders: «Es muss ein harter Konflikt bestanden haben» – 14-Jähriger tötet Mutter mit Messer

Der 14-jährige N.B.* stach in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Siders auf seine Mutter ein. Wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte, konnten die Rettungskräfte vor Ort nur noch den Tod der 41-Jährigen feststellen. Der Jugendliche sitzt in U-Haft. Laut einer guten Freundin der Mutter leidet der 14-Jährige an Autismus. «Er war nie ein einfaches Kind. Er muss regelmässig Medikamente nehmen und ist in psychologischer Behandlung. Hin und wieder gab es Spannungen zwischen Mutter und Sohn», sagt die Frau.