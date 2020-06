vor 1h

Gewaltdelikt in Pratteln BL

«Es muss eine Kurzschlusshandlung gewesen sein»

Am Samstag kam es in Pratteln BL zu einem schweren Gewaltdelikt. Eine 24-Jährige wurde tödlich verletzt. Wurde sie von ihrem Schwiegervater erstochen?



von Oliver Braams, Manuela Humbel

1 / 8 Am Samstagmittag ereignete sich in Pratteln BL ein Gewaltdelikt, bei dem eine 24-jährige Frau tödlich verletzt wurde. 20 Minuten Auch am Sonntag waren Polizisten vor Ort. 20 Minuten Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten lediglich, dass es sich um ein Delikt innerhalb der Familie handelt. Polizeisprecher Adrian Gaugler: «Das Opfer und der mutmassliche Täter sind beide kosovarische Staatsangehörige.» 20 Minuten

Darum gehts Am Samstagmittag wurde in Pratteln BL eine 24-jährige Albanerin getötet.

Das Delikt ereignete sich innerhalb einer Familie.

Beim mutmasslichen Täter könnte es sich um den Schwiegervater handeln.

Das Opfer und ihre Schwiegereltern haben laut Augenzeugen öfter gestritten.

Die Nachbarschaft an der Muttenzerstrasse in Pratteln BL ist im Schockzustand. Am Samstagmittag ereignete sich dort ein Gewaltdelikt, bei dem eine 24-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Die Polizei hat nach der Tat ein 56-jähriger Mann festgenommen. Auch am Sonntag waren Polizisten vor Ort.

Mehrere Anwohner sagten gegenüber 20 Minuten, das Opfer könnte die Schwiegertochter des Tatverdächtigen gewesen sein. Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten lediglich, dass es sich um ein Delikt innerhalb der Familie handelt. Polizeisprecher Adrian Gaugler: «Das Opfer und der mutmassliche Täter sind beide kosovarische Staatsangehörige.»

Auch im Supermarkt um die Ecke bestätigt der Verkäufer die Annahme, es handle sich beim mutmasslichen Täter um den Schwiegervater der 24-jährigen Frau. «Ausserdem vermutet man in der Nachbarschaft, dass sie mit einem Messer umgebracht wurde», sagt der Supermarkt-Angestellte. Polizeisprecher Gaugler bestätigt: «Bei der Tatwaffe handelt es um eine Stichwaffe.»

«War immer sehr höflich, es muss ihm eine Sicherung durchgebrannt sein»

Weshalb es innerhalb der Familie zu einer Bluttat kam, wisse die Polizei noch nicht. «Die Motive sind weiterhin unklar. Hier sind wir am Ermitteln», sagt Gaugler. Aus dem Umfeld der Familie ist jedoch zu vernehmen, dass eine Scheidung in Raum gestanden habe.

Eine Rentnerin aus der unmittelbaren Nachbarschaft nimmt an, dass die Tat eine Kurzschlussreaktion gewesen sei. «Ich kann mir das nicht erklären. Es hat ihm wohl eine Sicherung geputzt», wie sie sagt. Denn der mutmassliche Täter, der am Samstag von der Polizei festgenommen wurde, sei stets sehr höflich gewesen und nie aggressiv in Erscheinung getreten. «Das muss eine Kurzschlusshandlung gewesen sein», sagt sie.

Das Opfer und ihr Ehemann sollen noch vor nicht allzu langer Zeit bei seinen Eltern gewohnt haben. «Mit der Zeit ist es hin und wieder zu Streit zwischen dem Opfer und den Schwiegereltern gekommen», so die Rentnerin. Das Opfer hinterlasse neben ihrem Ehemann ein dreijähriger Sohn, auf den der Tatverdächtige häufig aufgepasst habe.