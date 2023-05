Vandalen zerstören Werbeanhänger von Mittelalter-Festival

Unbekannte zerstörten in der Nacht auf den 9. Mai zwei Anhänger des Mittelalter-Vereins Turnei.ch.

In der Nacht auf den 9. Mai sind die Werbeanhänger des Mittelalterspektakels Hüntwangen gezielt zerstört worden.

Ein Lanzenduell im Amphitheater, akrobatische Kunststücke von Gauklern oder Waffen- und Foltervorführungen: Vom 19. bis zum 21. Mai lädt der Verein Turnei.ch zum Mittelalterspektakel ins Amphitheater zu Hüntwangen ein. Die Vorfreude auf den Anlass wurde bei den Organisatoren und Vereinsmitglieder nun jedoch erheblich gedämpft: So wurden in der Nacht auf den 9. Mai zwei Werbeanhänger in Glattfelden und Eglisau mutwillig von Unbekannten zerstört.