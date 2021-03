1 – Ein Picknick in der Bündner Herrschaft

Ein Ausflug, der kaum Planung voraussetzt. Zwischen den Rebbergen der Bündner Herrschaft, so nennt man die Weinregion zwischen Fläsch und Malans, finden sich unzählige Spazierwege und lauschige Plätze für ein Picknick. Alles was es braucht sind eine Picknickdecke und Leckereien. Regionale Spezialitäten verkauft der neue GraubündenVIVA-Shop an der Autobahnraststätte Heidiland – somit kann man sein Picknick gleich unterwegs einkaufen.

2 – Mit dem Fahrrad von Biel auf die St. Petersinsel

Bei diesem herrlichen Wetter lohnt es sich, den Drahtesel für die Sommersaison bereit zu machen und auf einen ersten Frühlingsritt zu gehen. Eine schöne und entspannte Route ist das Teilstück der Mittelland-Route von Biel auf die St. Petersinsel. Dort bietet ein Takeaway feine Speisen und erfrischende Getränke an. Genossen wird die Kost mit Blick auf den See.

3 – Frühlingswandern entlang des Bodensees

Während in den Bergen noch Schnee liegt, spürt man den Frühling am Bodensee bereits.

Die Via Rhenana führt in ihrer ganzen Länge von Kreuzlingen am Bodensee bis nach Basel. Die gesamte Strecke wäre für die Ostertage dann doch etwas zu sportlich. Aber ein Tagesausflug von Steckborn nach Stein am Rhein, eine speziell schöne Etappe, ist genau das Richtige, um sich auf die alpine Wandersaison vorzubereiten. Für den Rückweg fahren an Ostern die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (siehe Fahrplan).