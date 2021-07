Seoane als neuer Trainer vorgestellt - «Es muss unangenehm sein, gegen uns zu spielen»

Am Dienstagmorgen hielt Seoane sein erstes Training mit der Mannschaft ab. Die Mannschaft, die er mit YB im März aus der Europa League kegelte. Hatte er damals schon im Kopf, als Trainer von Leverkusen zurückzukehren? «Nein, zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Gedanken, wo meine Zukunft sein könnte, der Fokus lag damals nur auf der Mannschaft», so der 42-Jährige.

Coup mit YB gegen Leverkusen hat geholfen

Dieselbe Frage wurde auch Sportdirektor Simon Rolfes gestellt. War nach der Niederlage gegen YB klar, dass Seoane der neue Trainer wird? «Dass er sehr gute Arbeit macht, ist nicht erst seit März bekannt. Aber in diesen beiden Spielen hat er sehr clever gegen uns gespielt, mit einer veränderten Spielweise zu der in der Schweizer Liga. Das hat gezeigt, dass er in den richtigen Momenten die richtige Art und Weise findet, eine Mannschaft einzustellen. Und solche Flexibilität wollen wir haben.» Klar ist also: Der Coup gegen Bayer hat Seoane sicherlich nicht geschadet.