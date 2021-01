In Oberbüren SG ist an der Hauptstrasse das Dach einer abbruchreifen Scheune eingestürzt. Gemäss einem Anwohner habe sich trotz mehreren Warnungen lange nichts getan. Die Scheune wird nun vorsorglich abgerissen.

Am Freitagmorgen ist in Oberbüren SG das Dach einer Scheune eingestürzt. Für die Bewohner in Oberbüren kein Schock: Die abbruchreife Scheune sei schon lange einsturzgefährdet gewesen, meint ein Anwohner. «Das Dach sah immer schlimmer aus», so der Oberbürer, der anonym bleiben möchte. Vor einem Jahr war das an der Scheune angebaute Haus noch bewohnt. Ursprünglich wäre ein Neubau geplant gewesen, doch dieser konnte noch nicht realisiert werden.

Gebäude stand bei einem Schulweg

Es wäre aber dringend nötig gewesen, etwas am Haus zu machen. «Man habe schon von weitem sehen können, dass das Dach einstürzt», meint der Oberbürer. Nach jedem Sturm habe es schlimmer ausgesehen. Er mache daher schon seit Langem einen grossen Bogen um das Haus. Die Schneefälle der vergangenen Wochen waren wohl zu viel: Das Dach hat die Last nicht mehr ausgehalten. «Es musste irgendwann soweit kommen», meint der Oberbürer. Er habe mehrere Male die Gemeinde und auch den Inhaber gewarnt, dass die alte Scheune, im 19. Jahrhundert erbaut, einstürzen könnte. Es sei schliesslich seine Pflicht, dies zu melden. «Im Dezember kam endlich jemand vorbei, um Ziegel zu entfernen. Es sind immer wieder welche heruntergefallen», meint dieser. Seither sei nichts passiert.

Wiederholt sei diverses Material auf der Strasse gelandet. «Mir geht es vor allem um die Sicherheit der Dorfbewohner, denn das Gebäude steht an der Hauptstrasse und liegt an einem Schulweg», sagt der Anwohner. Würde es am Dorfrand oder weit abgelegen stehen, würde es niemanden interessieren. Aber da es im Dorfzentrum stehe, habe er sich grosse Sorgen gemacht, die sich nun bewahrheitet haben.

Gemeinde hatte Massnahmen gefordert

Die Gemeinde war sich bewusst, dass von der Scheune eine Gefahr ausging. «Wir haben den Eigentümer per Verfügung aufgefordert, das Haus zu stabilisieren», sagt Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren. Beim ursprünglichen Bauprojekt habe es eine Einsprache gegeben, seither wurde das Bauvorhaben gestoppt und es sei noch kein weiteres Bauprojekt beantragt worden. «Nach dem Einsturz haben wir Sofortmassnahmen mit dem Inhaber beschlossen. Das Gebäude wird am Freitagnachmittag abgebrochen», so Bommeli. Die Kantonspolizei St. Gallen schreibt in einer Mitteilung, dass die Hauptstrasse in Oberbüren während den Abrissarbeiten für sämtlichen Verkehr gesperrt wird. Die extreme Schneelast der vergangenen Woche habe zum Einsturz des Hauses beigetragen.

Der Inhaber des Gebäudes bestätigt, dass am Freitagmorgen das Dach eingestürzt ist. Er verneint, dass die Scheune eine Gefahr dargestellt hätte. «Die Scheune war nicht einsturzgefährdet», heisst es aufseiten des Inhabers. Man habe daher nicht damit gerechnet, dass das Dach nachgibt. An seiner Stelle soll einst ein Neubau stehen. «Es ist geplant, das Gebäude komplett abzureissen um ein neues Mehrfamilienhaus zu errichten», sagt der Inhaber. Zurzeit befände man sich noch im Baubewilligungsprozess.