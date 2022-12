Traumpaar: «Es passt einfach mit Shiffrin» – Kilde scherzt über seine Beziehung

Aus Sicht des absoluten Ski-Traumpaars bestehend aus Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde war die letzte Woche des neuen Jahres einmal mehr ein grosser Erfolg. Während die US-Amerikanerin gleich drei Mal am Semmering gewinnen konnte, gab es für Kilde bei einer anspruchsvollen Abfahrt einen dritten Platz.

Das Rezept der beiden: Training. Im Zielraum von Bormio spricht der 31-jährige Norweger über die gemeinsame Zeit: «Wir gehen vielleicht eine Stunde früher ins Bett und stehen dann früher auf und trainieren, pushen uns gegenseitig.» Im vergangenen Sommer zeigten sich Kilde und Shiffrin in den Sozalen Medien immer wieder bei gemeinsamen Ferien an Traumdestinationen. Doch was auffällig war: Die sportliche Aktivitäten standen im Fokus.