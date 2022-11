Rheinfelden: Drei Personen nach Unfall verletzt

Eine 60-jährige Frau wechselte mit ihrem roten Mazda im letzten Moment die Spur, missachtete ein Rotlicht und fuhr über die Kreuzung. Zeitgleich bog ein 34-jähriger Autofahrer links ab in Richtung Kaiseraugst. In Folge kam es zur Kollision.

Am frühen Dienstagmorgen kam es kurz vor 13.30 Uhr auf der Baselstrasse zwischen Kaiseraugst und Rheinfelden zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem 34-jährigen Lenker, woraufhin beide in einen stehenden Lieferwagen geschoben wurden. Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten mit Ambulanz und einem Helikopter ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem musste der betroffene Strassenabschnitt für zwei Stunden gesperrt werden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwochmorgen mitteilte.