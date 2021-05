Kino, Lasertag, Zuhause aufräumen - Es regnet immer noch! Bei diesen Aktivitäten bleibst du trocken

1 / 4 Die Schweizer Kinos haben wieder geöffnet. Ganz wie früher ist es aber nicht: So ist die Saalauslastung reduziert und eine Pause gibt es im Moment im Rahmen der Schutzkonzepte an den meisten Orten auch nicht. imago images/Frank Sorge Es regnet seit Tagen ohne Ende. Da machen auch die offenen Restaurantterrassen nur halb so viel Spass. 20min/Michael Scherrer Stattdessen könnte man mit Freunden beispielsweise ins Lasertag. Mehrere Zentren in der Deutschschweiz bieten den Spass an. Pexels/Laser Tag Equipment

Darum gehts Das Wetter zeigt kein Erbarmen: Fast in der ganzen Schweiz regnet es munter weiter.

Nervt dich der viele Regen auch? Wir zeigen dir zehn Tipps, die auch bei Hudelwetter Spass machen.

Sämtliche öffentlich zugänglichen Locations bieten ein Schutzkonzept an. Wem es trotzdem noch zu heikel ist rund um zu viele Menschen, dem bleibt immer noch die Regenjacke oder die eigenen vier Wände.

Regen, Regen, Regen – seit Tagen ist es in der Schweiz nass und kalt. Bereits über Auffahrt war das Wetter schlecht, und auch über Pfingsten scheint es nicht besser zu werden. Sitzt du bei diesem Wetter auch bloss zu Hause, obwohl du frei hast und rausgehen könntest? Folgende zehn Tipps machen auch Spass, wenn es regnet.

1. Geh mal wieder ins Kino

Monatelang im Homeoffice gearbeitet, zu Hause gekocht und Netflix geschaut? Falls du es noch nicht mitbekommen hast: Die Kinos sind wieder offen – und das seit über einem Monat! Die Branche, die unter dem Corona-Lockdown stark gelitten hatte, könnte deine Unterstützung nun gut gebrauchen. Geh doch wieder mal ins Kino und gönn dir einen guten Film.

2. Besuch ein Museum

Museen und Galerien sind in der Schweiz bereits seit 1. Mai wieder geöffnet. Hier einige Tipps: Im Stapferhaus in Lenzburg läuft noch bis am 31. Oktober eine Ausstellung zum Thema «Geschlecht», im Naturhistorischen Museum Basel kannst du in die Welt der Dinosaurier abtauchen und die Schweizerische Nationalbibliothek in Bern beschäftigt sich bis am 30. Juni mit dem Thema «Fleisch».

3. Geh eine Runde schwimmen

Die Schwimmbäder sind in der Schweiz für sportliche Aktivitäten schon seit dem 19. April wieder geöffnet. Anfang Mai öffneten etwa in der Region Bern auch die Freibäder wieder ihre Tore. Vergiss aber nicht, dass du dich in vielen Bädern vor dem Besuch anmelden musst. Wann du zum Beispiel im Hallenbad Hirschengraben in Bern schwimmen gehen kannst, siehst du in diesem Bewegungsplan.

4. Messe dich im Lasertag

Hast du gewusst, dass es zum Beispiel in Bern, Luzern und Zürich grosse Hallen gibt, in denen du Lasertag spielen kannst? Die Spieler erhalten nach einer Einweisung Equipment, bestehend aus einer mit Sensoren bestückten Weste und einem Infrarot-Markierer, mit welchem du die Weste deiner Gegner markieren kannst.

5. Tauch in die virtuellen Realität ab

In der Schweiz kannst du gleich an mehreren Orten in die virtuelle Realität abtauchen. Zum Beispiel im TrueVR-Center in Dietlikon, in der Fusion Arena in Zürich Altstetten oder im Virtual Reality Center Basel.

6. Geh mal wieder bowlen

Wie lange warst du schon nicht mehr bowlen? Mach doch mal mit Freunden ab und werfe ein paar Kugeln über die Bahn. In einer tollen Gruppe macht das auch Spass, wenn es draussen regnet. Garantiert. Einfach die nötige Vorsicht walten lassen.

7. Schlag die Wut übers Wetter beim Badminton ins Weite

Beim Indoor-Sport bestehen nach wie vor einige Beschränkungen im Zuge der Corona-Massnahmen. So dürften Teamsportarten derzeit noch nicht durchgeführt werden. Wie praktisch, dass man beim Badminton schon zu zweit alles hat, was man braucht. In der Region Luzern kann man das zum Beispiel im Sportpark Dierikon tun. In Zürich bietet die Yonex Badminton Halle beim Bahnhof Hardbrücke eine zentral gelegene Möglichkeit dem Federball zu frönen, und den meisten St. Gallerinnen und St. Gallern müssen wir wohl nicht sagen, wo der Säntispark ist.

8. Bring ein bisschen Ordnung in die Bude

Fans der Netflix-Serie von Marie Kondo wissen es schon lange: Aufräumen «brings joy». Im Winter hast du dich eingeigelt, der Frühlingsputz ging an dir vorbei – aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr: Hol den Putzlumpen und Staubsauger raus, besorg dir ein paar Umzugskartons (oder gar eine ganze Mulde) und schmeiss weg, was eh schon lange raus muss. Wenn dus dir wirklich hart geben möchtest, kannst du dann noch wie die Grossmeisterin deine ganze Garderobe nach Farben sortieren.

9. Kombiniere deine Wissenslust mit Kulinarischem

Gleich mehrere ikonische Schweizer Lebensmittelhersteller haben in den letzten Jahren ihre Produktionsstätten für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Da wäre zum Beispiel das Feldschlösschen Brauerei in Rheinfelden bei Basel. Falls du nicht wusstest, dass das Bier in einem echten Schloss gebraut wird, dann ist es höchste Zeit einen Besuch zu planen. Seit dem 5. Mai ist dies auch wieder möglich. In der Region Zürich hat im vergangenen Jahr das Home of Chocolate von Lindt geöffnet. Etwas länger dauert die Anreise aus der Deutschschweiz nach Broc im Kanton Fribourg. Dort kann man sehen, wie die Cailler Schokolade hergestellt wird.

10. Geh trotzdem raus & lass das Kind in dir raus!

Früher war alles besser, oder? Erinnerst du dich noch, wie viel Freude es dir als kleines Kind bereitet hat, mit vollem Schwung in eine Pfütze zu springen? Von denen gibts mittlerweile in der ganzen Schweiz wohl genug. Also los: Regenmantel überziehen, Gummistiefel anziehen und raus gehts.