Laut dem Portal rechnen Experten in diesem Jahr mit bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde. Wichtiger Faktor dabei ist das Wetter. Wer möglichst viele Sternschnuppen sehen will, sucht sich eine Wolkenlücke und ein Plätzchen ausserhalb der Stadt aus und richtet seinen Blick nach Nordosten.

Bei Sternschnuppen handelt es sich nicht um hinabstürzende Sterne oder Stern-Überreste. Es sind Meteoriten, die in die Erdatmosphäre eindringen und dabei Reibung erzeugen. Das liegt an der hohen Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs sind. Danach verglühen sie und hinterlassen dabei Spuren, die man dann als Sternschnuppen bezeichnet.

Alle drei Minuten eine Sternschnuppe

Hobbyastronomen kamen bereits im April voll auf ihre Kosten. Vom 14. bis 30. April, in der Nacht zum 22. April am meisten, waren nämlich die Sternschnuppen der Lyriden zu sehen. Die Lyriden sind ein Meteorstrom, der jeden Frühling auftritt, und wurden nach dem Sternbild der Leier (lateinisch lyra) benannt, aus dem sie zu kommen scheinen. Üblicherweise sind pro Stunde rund 20 Lyriden-Sternschnuppen zu sehen – also immerhin eine alle drei Minuten. Ein verstärktes Aufkommen gab es in diesem Jahr nicht.