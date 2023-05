SBB: «Es reicht mit der systematischen Benachteiligung der Zentralschweiz»

Ein Jahr lang können Reisende nicht mehr direkt vom Bahnhof Luzern an den Flughafen Zürich fahren. Sie müssen am Zürcher HB umsteigen. Schuld daran sind Bauarbeiten. Die Fahrplanzeiten sollen sich nicht ändern. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, sorgt das in der Zentralschweiz für grossen Ärger.

«Wir wollen nicht weitere Jahrzehnte warten müssen»

Verständnis vonseiten SBB

«Die SBB hat Verständnis für den Unmut bezüglich des temporären Wegfalls der Direktverbindungen von Luzern an den Flughafen Zürich», sagt SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage von 20 Minuten. Schellenberg betont, dass die Fahrzeiten unverändert bleiben: «Reisende müssen zwar in Zürich HB umsteigen, gelangen aber in der gleichen Zeit von Luzern an den Flughafen.»