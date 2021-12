Lebensmittelmotten in Knuspersnack : «Es sah aus wie Spinnennetze – einfach grusig»

Eine Bernerin fand in einer Knuspersnack-Verpackung Lebensmittelmotten vor. Aldi spricht von einem «bedauerlichen Einzelfall».

Lebensmittelmotten hatten Eingang in die Verpackung gefunden.

Die Bernerin F.Z.* freute sich schon, herzhaft in die Bio-Knusperwürfel zu beissen, die sie einige Tage zuvor bei Aldi gekauft hatte. Als sie jedoch die Verpackung öffnete, verging ihr der Appetit. «An den Würfeln hingen Fäden, wie aussahen wie Spinnennetze – es war richtig grusig», erzählt die Frau aus Suberg. Die Neugier war dann aber doch grösser als der Ekel: Zusammen mit ihrem Freund breitete die 28-Jährige den gesamten Inhalt auf dem Esstisch aus und nahm die Kekse auseinander. Eine Spinne liess sich indes nicht finden. «Stattdessen fanden wir eine Made zwischen den Würfeln», so Z.

Aldi geht von einem «bedauerlichen Einzelfall» aus, wie der Detailhändler auf Anfrage mitteilt. So habe man bei der Überprüfung der sich aktuell im Verkauf befindenden Artikel sowie der im Foto abgebildeten Charge keine Unregelmässigkeiten festgestellt. Weiter seien weder bei den Lieferanten Spuren von Motten festgestellt noch beim Kundendienst Meldungen von Lebensmittelmotten eingegangen. «Nichtsdestotrotz bleiben wir in engem Austausch mit unserem Lieferanten in dieser Thematik», schreibt Aldi weiter.