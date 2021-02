Das Einsiedler Fasnachtstreiben sorgt für Missmut in den Fasnachtshochburgen Luzern und Basel. Sie wollen nicht in den selben Topf geworfen werden.

Einsiedler feiern am Güdismontag ihren Sühudiumzug als gäbe es kein Corona. 20 Minuten / News-Scout

Darum gehts Der Einsiedler Sühudiumzug mit ihren über 1000 Zuschauenden stimmt Luzerner und Basler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler besorgt.

Während in Luzern weder am Schmutzigen Donnerstag noch am Rüüdigen Samstag kaum «Bögge» zu sehen waren, feierten die Einsiedler Fasnacht, als gäbe es kein Coronavirus.

Auch als am Montag die Wey-Zunft mit einer kleinen Aktion ihres Zunftmeisters Rolf Birchler dem «Güdismäntig» gerecht werden wollte, griff die Polizei ein.

Nach dem Sühudiumzug in Einsiedeln werden Stimmen aus Fasnachtshochburgen laut: «Die Bilder aus Einsiedeln schaden allen Fasnächtlern», sagt Peti Federer, Medienchef des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) zur Luzerner Zeitung. «Am Schluss werden alle als unvernünftig in einen Topf geworfen», meint Federer weiter. Was in Einsiedeln vorgefallen sei, gehe gar nicht. Die Bilder hätten bei ihm ein Ohnmachtsgefühl ausgelöst.

In Luzern blieb es an Fasnachtstagen wie dem Schmudo vergleichsweise ruhig. Aber: «Was in Einsiedeln vorgefallen ist, hätte auch in Luzern passieren können», so Federer. Dieser vermutet, dass die gute Kommunikation der Fasnachtsorganisationen und die Arbeit der Polizei in Luzern ein solches Szenario wie den Sühudiumzug verhinderten.

Auch als der Zunftmeister Rolf Birchler der Wey-Zunft eine kleine Rundfahrt an ihrem grossen Ehrentag durch Luzern wagte, intervenierte die Polizei. Dabei hatte der grosse Frosch ein paar Runden am Umzugsweg entlang gedreht und einen kurzen Halt am Schwanenplatz gemacht. Da wollte Birchler ein paar Orangen verteilen. Doch auch diese Fasnachtsstimmung wurde unterbunden. «Die Polizei war sehr aggressiv», meinte der Zunftmeister gegenüber Tele 1.

Auch Basler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind kritisch

Obwohl in Basel die Fasnacht noch bevor steht, ist man geschockt. Das Basler Fasnachts-Comité verstehe zwar den Frust der Fasnächtler: «Es schadet aber indessen der Tradition, wenn man das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus in Kauf nimmt», teilt das Basler Fasnachtskomitee der Aargauer Zeitung mit.