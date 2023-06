Thurgau: «Es schneit Asche» – Grossbrand in Hefenhofen ausgebrochen

Am Freitagmittag kurz nach zwölf Uhr ist in Hefenhofen im Kanton Thurgau ein Grossbrand ausgebrochen. Auf Bildern ist schwarzer Rauch zu sehen. Die Rauchwolken sind bis ins benachbarte Amriswil sichtbar. Ein Video zeigt grosse Flammen aus einem Gebäude aufsteigen. Laut einem News-Scout der direkt neben dem Brand wohnt, stehe eine Baufirma in Brand.