Defektes Baustellensilo in Walchwil ZG : «Es schneit Gipspulver»

Aus einem Silo in Walchwil ZG sind mehrere Tonnen Gipspulver ausgetreten. Wie gross der Schaden ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

Mehrere Tonnen Gipspulver sind in Walchwil ZG ausgetreten.

Aus einem Bausilo in Walchwil ZG sind am Montag rund vier Tonnen Gipspulver ausgetreten. «Es schneit Gipspulver», schreibt die Kantonspolizei Zug in einer Medienmitteilung.