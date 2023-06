Freundschaften : «Es schockiert mich, wie meine Kollegen im Ausgang ihr Geld verprassen»

«Freundschaften zerbrechen an unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was man mit dem Geld macht, das einem zur Verfügung steht»

Wie geht man damit um, wenn man im Ausgang oder in den Ferien finanziell mit den anderen nicht mithalten kann?

Ich bin ein grosser Fan von Transparenz. Schwierige Dinge offen anzusprechen, verändert Freundschaften, es gibt ihnen eine bessere Qualität. Wer ein enges Budget hat, kann etwa einfach kommunizieren, während des Abends beim Mineralwasser zu bleiben, aber dafür nach dem Ausgang die Gruppe nach Hause zu fahren.



Wie siehts mit dem Gegenteil aus: Wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist und eine oder mehrere Personen ein kleineres Budget haben, etwa weil sie noch in der Ausbildung sind?

Auch hier ist wichtig, dass man darüber redet und sich einigt, was drin liegt und was nicht: dass man selbst vielleicht Cüpli trinken will und die Person mit dem geringeren Budget Cola und dass beides okay ist. Man kann auch Alternativen suchen, etwa Aktivitäten, die nicht viel kosten oder gratis sind, wie zum Beispiel Wandern. Wenn es sich um eine gute Freundin, einen guten Freund handelt und man weiss, dass eine echte Not da ist, kann man sie oder ihn auch einladen. Solange alles gut besprochen wird, entsteht dadurch auch kein Machtgefälle.



Können Freundschaften auch an solchen Situationen scheitern?

Nein, aber an unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was man mit dem Geld macht, das einem zur Verfügung steht. Das ist sogar der häufigste Grund, weshalb Freundschaften und auch Paarbeziehungen nach ein bis zwei Jahren zerbrechen. Konkret geht es um die Fragen, wie luxuriös die Ferien sein dürfen, wie viele Handtaschen oder Schuhe man braucht oder ob man zu Hause auch einfach mal einen simplen Salat essen kann – oder eben nicht.