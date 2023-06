Wetter Schweiz: Jetzt kommt der grosse Regen

In den letzten Tagen kamen Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten . Damit ist es aber vorerst vorbei. Am Donnerstagvormittag ist es zwar noch recht sonnig, am Nachmittag nimmt die Bewölkung jedoch zu. Ausgehend von den Bergen ziehen Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen verbreitet noch bis 28 Grad, ab dem Abend bis Samstagmorgen schüttet es dann teilweise kräftig, wie MeteoNews schreibt. Damit purzeln auch die Temperaturen. Am Freitag wird es im Flachland noch knapp 20 Grad warm.

Der Juni war viel zu trocken

In der Summe kommen grössere Regenmengen zusammen, allerdings auch regional mit erheblichen Unterschieden. Der Niederschlag ist ein Segen für die Natur. Der Juni war bis jetzt nicht nur zu warm, sondern im Grossteil des Landes auch viel zu trocken.



Kleine Ausnahmen gibt es in den westlichen Alpen und im Tessin, hier gab es an einigen Tagen Regengüsse und Gewitter. Im Flachland blieben diese mit Ausnahme des 22. Juni eine Seltenheit. In Basel fiel an diesem Datum so viel Regen, dass sogar der Rekord von 1991 gebrochen wurde. Das Unwetter fegte mit bis zu 129 km/h über Basel.