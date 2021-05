Nahostkonflikt - «Es sieht düster aus - der Extremismus auf beiden Seiten nimmt zu»

Wieso sind die Meinungen in dem Konflikt so polarisiert und wieso gibt es weltweit viele Sympathien für die palästinensische Seite?

Es gibt viel angestaute Frustration, die sich an verschiedenen Punkten entlädt. Zwei davon sind besonders wichtig: Einerseits die starken Einschränkungen ihrer Freiheiten, welche die Palästinenser während des Ramadan erfahren haben. Und zweitens die israelische Siedlungspolitik, die mit den aktuellen Enteignungen in Ost-Jerusalem wieder ins Bewusstsein gerückt ist.

Was hat es mit dem Hashtag #SaveSheikhJarrah auf sich, der in den sozialen Medien kursiert?

Der Hashtag ist eine Solidaritätsbekundung. Sheikh Jarrah ist ein arabisches Viertel in Ost-Jerusalem, das vor 1948 teilweise auch Juden gehörte. Gemäss der israelischen Rechtsprechung unter der Regierung Benjamin Netanjahus können Juden Grundstücke in Jerusalem zurückerhalten, die sie im Krieg von 1948 verloren – aber nicht Palästinenser. Jetzt stehen im Sheik-Jarrah-Viertel mehrere arabische Familien vor der Zwangsräumung, weil eine nationalistische jüdische Organisation Ansprüche auf die Häuser anmeldet.

Leider stehen die Zeichen auf Eskalation. Es ist zu befürchten, dass es zumindest kurzfristig so weitergeht wie in den letzten Tagen.

Warum ist das Klima in diesem Konflikt generell so vergiftet?

Die erneute Eskalation zwischen Israel und Palästina sorgt für Emotionen weltweit. In Städten wie New York gingen Menschen für die Sache Palästinas auf die Strasse …

Die Brutalisierung im Alltag wird begünstigt durch die fehlende Perspektive. Dabei bräuchte es jetzt genau das: Die Aussicht auf Verbesserung durch eine pragmatische Vision. Das wäre mit anderen Worten: Ein Gesellschaftsvertrag und Kompromiss, der das gleichberechtigte Zusammenleben von Juden und Palästinensern sowohl in Israel selbst als auch in den von Israel kontrollierten Gebieten ermöglicht.

* Hans-Lukas Kieser ist Geschichtsprofessor in Newcastle, Australien, und an der ­Universität Zürich. Er hat sich als Experte des nahöstlichen ­Umbruchs am Ende der osmanischen Ära international einen ­Namen gemacht. Seine Publikationen sind in mehreren Auflagen und Sprachen, darunter Türkisch und Kurdisch, erschienen.