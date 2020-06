vor 18min

Frauenfeld

«Es sieht jedes Mal so aus, als wäre ein voller Abfallsack explodiert!»

Ein Leser-Reporter ärgert sich über vermehrtes Littering in Frauenfeld TG. Insbesondere vor dem Staatsarchiv sei ein Littering-Hot-Spot entstanden. Die Stadt Frauenfeld hat auch schon mehrere Reklamationen gekriegt.

von Gamze Ibis

1 / 7 Leser-Reporter Markus Maag beschwert sich über Littering beim Staatsarchiv in Frauenfeld TG. Leser-Reporter Jedes Wochenende sammle er den Müll der unbekannten Täter ein. Leser-Reporter «Es ärgert mich, dass sie Taschen dabeihaben, aber zu faul sind, den Abfall einzusammeln», sagt der Leser-Reporter. Leser-Reporter

Darum gehts Leser-Reporter Markus Maag beschwert sich über Littering beim Staatsarchiv in Frauenfeld TG.

Jedes Wochenende sammle er den Müll der Täter ein.

Auch wenn die Securitas beim Staatsarchiv patrouilliere, habe sich an der Lage nichts geändert.

Der Stadt Frauenfeld ist der Fall bekannt.

Mit verschiedenen Testphasen versuchen sie das Problem zu lösen.

«Es ärgert mich, dass sie Taschen dabeihaben, aber zu faul sind den Abfall zu sammeln», ärgert sich der 42-jährige Leser-Reporter Markus Maag aus Frauenfeld TG. Der 42-Jährige spaziere jeden Tag rund drei Stunden lang in Frauenfeld und an jedem Wochenende stosse er beim Staatsarchiv auf Littering. «Es sieht jedes Mal so aus, als wäre ein voller Abfallsack explodiert!»

Maag habe noch nie an den Stellen vorbeilaufen können, ohne den Müll zu sammeln. «Das Sammeln des Abfalls kann ich eigentlich schon fix in meinen Kalender eintragen», so der Leser-Reporter. Die Täter hätten eigentlich immer einen Sack dabei, doch würden sie den Abfall nie selbst sammeln. «Sie zerschlagen lieber die Flaschen und hinterlassen in der Wiese Scherben, wo Leute im Sommer barfuss unterwegs sind.»

Freiwilliges Entsorgen des Mülls

Laut dem 42-Jährigen sind am Wochenende zwischen 12 und 2 Uhr wahrscheinlich immer die gleichen Jugendlichen beim Stadtarchiv, da es sich öfter um die gleichen konsumierten Produkten handle. «Natur und Mitmenschen sind denen gleichgültig. Wegen des Alkohols können sie nicht mal den eigenen verursachten Müll mit dem mitgebrachten Sack beseitigen.»

Maag sammle den Müll der anderen freiwillig ein, um den dafür verantwortlichen Stadtmitarbeiter ein wenig zu entlasten. «Er muss sonst jedes Mal bei seiner Arbeit eine Stunde lang den Abfall entsorgen.» Der Leser-Reporter habe das Littering dem Angestellten öfter gemeldet. In letzter Zeit sollen Mitarbeiter der Securitas beim Staatsarchiv patrouillieren, doch laut Maag hat sich die Lage nicht verbessert. «Gegen die Täter muss man härter und mit der Polizei vorgehen. Die Stadt muss eine Lösung gegen das Littering finden», meint der 42-Jährige.

Staatsarchiv ist ein Hotspot

Das Littering-Problem ist der Stadt Frauenfeld bekannt. So bestätigt Urban Krattiger, Mediensprecher der Stadt Frauenfeld: «Es sind schon mehrere Reklamationen von Anwohnern bei uns eingegangen.» Auch in anderen Stadtteilen tritt das Problem teilweise auf, doch gebe es dort noch lange keinen Littering-Hot-Spot wie vor dem Staatsarchiv. «Besonders in Zeiten des Coronavirus verschlimmerte sich das Littering, da viele Menschen ihre Take-away-Gerichte vor dem Staatsarchiv essen», so Krattiger. Die Stadt habe sogar zusätzlich Kunststoffeimer aufstellen müsse, da sich der Abfall so angehäuft habe.