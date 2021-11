21 Tote im Ärmelkanal – «Es sieht nicht gut aus, ich weiss nicht, ob wir es schaffen»

Nach dem Bootsunglück auf dem Ärmelkanal, bei dem am Donnerstag 27 Personen ums Leben kamen, darunter auch Kinder und eine schwangere Frau, dauert die Identifikation der Verstorbenen weiter an. Aus Furcht vor einer Rückführung ins Herkunftsland nehmen die meisten Flüchtlinge die Überquerung des Ärmelkanals ohne Ausweisdokumente in Angriff, was die Bestimmung der Opfer zusätzlich erschwert.