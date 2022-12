Freitage und Brückentage 2023: Das sagt die Community

In Appenzell Ausserrhoden, Genf und Waadt gibt es 2023 hingegen bloss acht bis neun Feiertage.

Die meisten Ferientage gibt es nächstes Jahr in den Kantonen Graubünden (Bild), Luzern, Schwyz, Tessin, Uri und Zug, nämlich 14 bis 16.

Wer seine Ferien richtig plant, kann auch 2023 wieder von Brückentagen profitieren.

Wenige Freitage eingeben und dennoch viele Ferien erhalten: Wer seine Brückentage gut plant, wird im nächsten Jahr viele verlängerte Wochenenden geniessen können. Im Schnitt kriegen die Schweizerinnen und Schweizer an zehn Feiertagen frei. Von Kanton zu Kanton gibt es je nachdem grosse Unterschiede. Die meisten Ferientage kann man in den Kantonen Graubünden, Luzern, Schwyz, Tessin, Uri und Zug geniessen, nämlich 14 bis 16. In Appenzell Ausserrhoden, Genf und Waadt gibt es hingegen bloss acht bis neun Feiertage.