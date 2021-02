In Winterthur läuft am Dienstagnachmittag ein Grosseinsatz. Laut einem News-Scout sind mehrere Ambulanzen vor Ort.

1 / 5 Die Polizei ist bewaffnet vor Ort. 20m/mon In diesem Haus wurde die 32-jährige Frau tot aufgefunden. 20m/mon Die Farmerstrasse in Winterthur ist abgesperrt. News-Scout

In einem Quartier in Winterthur läuft am Dienstagnachmittag ein Grosseinsatz, wie ein News-Scout berichtet. «Die Polizei hat alles abgeriegelt, sie haben Sturmgewehre dabei», sagt er. Er habe mehrere Polizeiautos und mehrere Ambulanzen gesehen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz.

In einer Wohnung in Oberwinterthur ist am Diensttagmittag eine Frau tot aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Sie sei Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Kurz nach 12 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass in einem Mehrfamilienhaus eine tote Person liegen würde. Die umgehend ausgerückten Kräfte von Polizei und Rettungsdienst fanden in der bezeichneten Wohnung eine leblose 32-jährige Serbin mit Schussverletzungen vor.

In den Räumlichkeiten trafen die Polizisten auf den mutmasslichen Täter, einen 76-jährigen Mann aus Serbien. Dieser wurde von der Stadtpolizei Winterthur verhaftet. Ein knapp zweijähriges Kind des Opfers wurde in einer geeigneten Institution untergebracht. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind noch unklar und bilden Gegenstand laufender Ermittlungen, welche durch die Staatsanwaltschaft l des Kantons Zürich, in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich, geführt werden.