Sichtung am Loch Ness : Es sind ungewisse Zeiten – doch auf Loch-Ness-Monster «Nessie» ist Verlass

Am Loch Ness im schottischen Hochland will ein Ehepaar «Nessie», das legendäre Seeungeheuer, gefilmt haben.

Das erste «Nessie»-Foto von 1933 zeigt in Wahrheit einen schwimmenden Labradorhund mit Stock.

Ein Video soll das legendäre Seeungeheuer im Loch Ness in Schottland zeigen.

Ein Video aus dem schottischen Hochland soll die Existenz der Kreatur im Loch Ness belegen. Ein Ehepaar, das nota bene anonym bleiben will, hat es nach eigenen Angaben von seinem Ferienhaus aus aufgenommen.

Frühe Fakes

Fast jedes Jahr wollen «Nessie»-Fans die riesige Seeschlange in den Gewässern des Loch Ness ausgemacht haben. Dabei entstand die erste Fotografie des angeblichen Seeungeheuers schon im November 1933. Hugh Grays Aufnahme wurde aber schnell als schwimmender Labradorhund mit einem Stock entlarvt.

Unzählige Sichtungen später besagte eine Theorie von 2019, dass «Nessie» in Wirklichkeit ein Walpenis gewesen sein könnte. Aber auch dies wurde verworfen, nicht zuletzt, weil es im Loch Ness keine Wale gibt.

Am ehesten, so denken Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mittlerweile, sei «Nessi» ein riesiger Aal gewesen. Tatsächlich berichteten Taucher schon in den 30er-Jahren von «Aalen dick wie Beine» und bis zu vier Metern Länge.