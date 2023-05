Das sagt ihr zu Quengelkindern und überbehütenden Eltern

Kinder und Jugendliche sind laut deutschen Forschern so quengelig und unselbstständig wie nie. (Symbolbild)

In der Schweiz stellen Lehrpersonen eine Zunahme von verzogenen Kindern und Jugendlichen fest.

Laut deutschen Forschern sind Kinder und Jugendliche so quengelig und unselbstständig wie noch nie. Den Grund sehen sie in einem zu beschützenden Erziehungsstil. «Ja, dieses Überbehüten und Verantwortung-Abnehmen kommt immer mehr vor », bestätigt auch Daniel Kachel, Lehrer und Präsident des Verbands der Sekundarlehrkräfte des Kantons Zürich.

«Die Kinder von heute werden nicht richtig erzogen»

In der 20-Minuten-Community wird das Thema rege diskutiert. Viele Leserinnen und Leser sind etwa der Überzeugung, dass heutige Erziehungsstile zu dieser Entwicklung geführt hätten. «Die Kinder von heute werden nicht richtig erzogen und sind nicht selbstständig. Ich bin dankbar, dass uns meine Mutter mit Strenge erzogen hat», kommentiert User einfach12.

Userinnen und User erachten verschiedene Umstände als problematisch. «Viele Kinder erleben zu Hause keinen Alltag mehr und werden nur noch ‹organisiert›. So lernen sie grundlegende Verhaltensweisen und motorische sowie persönliche Fähigkeiten nicht mehr», so User Momof4. Leser flade sieht die Mitschuld dieser Entwicklung in der Digitalisierung. «Diese Kinder sind nicht überbehütet, sondern eher vernachlässigt. Sie werden von Grund auf mit Technik und künstlichen Welten eingedeckt, von denen die Eltern gar keine Ahnung haben. Wie sollen sie die reale Welt verstehen?» User menschlicher mensch erachtet dagegen die Schule als Sündenbock: «Beim heutigen Schulsystem ist diese Entwicklung verständlich.»